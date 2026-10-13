Malen vuole solo dimenticare Como: "Siamo motivati". E torna alla mente quella partita di due anni fa
In campo è pimpante e determinante, le conferenze stampa, diciamo, non sono esattamente la specialità della casa. Accanto a Gian Piero Gasperini, a Trigoria, c'è Donyell Malen che si limita a dire l'essenziale. Quindi: è dispiaciuto per l'espulsione di Como, non voleva far male a nessuno, sarà bello giocare contro il Real Madrid. Squalificato per una sola giornata - quella contro il Genoa -, l'olandese vuole dimenticare le amarezze degli ultimi giorni e guardare avanti: "In questo momento dobbiamo pensare a noi stessi, c'è grande frustrazione e delusione per me per quello che è accaduto a Como, è stato frustrante vedere la partita dallo spogliatoio. Non volevo far male a nessuno".
Malen e la fiducia di Gasperini
Meglio, appunto, pensare al Real dell'amico Bellingham: "Non l'ho sentito ma sarà bello rivederci. Sono certamente motivato perché ci misuriamo con una delle migliori squadre d'Europa. Sarà importante contare sul sostegno dei tifosi in particolare nei momenti più delicati della partita. Vogliamo goderci tutto e sarà speciale perché giocheremo contro una squadra speciale come il Real". L'olandese vuole tornare a segnare nella coppa più bella: "Per me - spiega - la fiducia di Gasperini e dei compagni è stata determinante e lo è ancora".
Malen - Real Madrid, conto aperto
Non va in gol in Champions dal 5 novembre 2024: giocava con il Borussia Dortmund contro lo Sturm Graz. Entra al minuto 67, all'85' realizza il gol vittoria. Nella partita precedente, il 22 ottobre, contro il Real Madrid un gol e un assist. Ci metterebbe la firma a replicare, ma solo a livello individuale: finì 5-2 per gli spagnoli. Un conto aperto, il suo, visto che il primo giugno 2024 nella finale vinta dal Real di Ancelotti proprio contro il Borussia era entrato solo a 10' dalla fine. Sono passati poco più di due anni ma, per tutti, era un'altra vita.
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