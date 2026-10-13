Champions League
martedì 13 ottobre 2026
Estadio de la Cerámica
21:00
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Estadio de la Cerámica
Arbitro Daniel Siebert
Arbitro Daniel Siebert
Villarreal-Napoli diretta: Allegri a caccia della prima vittoria con gli azzurri in Champions, segui la partita LIVE
Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, il Napoli di Allegri si rituffa in Champions League per sfidare il Villarreal. Sconfitti dall'Arsenal al Maradona, Hojlund e compagni vogliono rifarsi nella seconda giornata del girone. All'Estadio de la Ceramica, sostenuto da oltre 1.600 tifosi azzurri, Allegri si affida alla classe di De Bruyne e McTominay con l'unico obiettivo di "cominciare a fare punti". Segui la partita in diretta con noi.
20:05
Siebert e il Napoli, due precedenti amariL'arbitro tedesco ha diretto il Napoli in due occasioni, e nessuna delle due ha lasciato un ricordo felice dalle parti di Castel Volturno. La prima risale al ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020-2021: gli azzurri, allora guidati da Gattuso, batterono 2-1 il Granada, ma il successo non bastò a ribaltare il 2-0 dell’andata e la squadra uscì. Tutte le curiosità sulla partita.
19:50
Villarreal-Napoli: le formazioni ufficialiVILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Hojlund, Giovane. All. Allegri
19:40
Gulacsi non ci sarà: ha subito una rapina a mano armata!Lo ha reso noto il Villarreal. Il portiere era nella sua abitazione nei pressi di Valencia insieme alla moglie e i due figli: stanno tutti bene, nessun ferito, ma il giocatore è rimasto molto scosso.
Estadio de la Cerámica, Vila-real
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