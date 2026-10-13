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martedì 13 ottobre 2026

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Estadio de la Cerámica

Arbitro Daniel Siebert

Arbitro Daniel Siebert

Villarreal-Napoli diretta: Allegri a caccia della prima vittoria con gli azzurri in Champions, segui la partita LIVE

Dopo la sconfitta contro l'Arsenal al Maradona, Hojlund e compagni vogliono rifarsi nella seconda giornata del girone
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2 min

Pubblicato il 13.10.2026, 19:47 (Aggiornato il 13.10.2026, 20:04)

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Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, il Napoli di Allegri si rituffa in Champions League per sfidare il Villarreal. Sconfitti dall'Arsenal al Maradona, Hojlund e compagni vogliono rifarsi nella seconda giornata del girone. All'Estadio de la Ceramica, sostenuto da oltre 1.600 tifosi azzurri, Allegri si affida alla classe di De Bruyne e McTominay con l'unico obiettivo di "cominciare a fare punti". Segui la partita in diretta con noi.

20:05

Siebert e il Napoli, due precedenti amari

L'arbitro tedesco ha diretto il Napoli in due occasioni, e nessuna delle due ha lasciato un ricordo felice dalle parti di Castel Volturno. La prima risale al ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020-2021: gli azzurri, allora guidati da Gattuso, batterono 2-1 il Granada, ma il successo non bastò a ribaltare il 2-0 dell’andata e la squadra uscì. Tutte le curiosità sulla partita.

19:50

Villarreal-Napoli: le formazioni ufficiali

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Hojlund, Giovane. All. Allegri

19:40

Gulacsi non ci sarà: ha subito una rapina a mano armata!

Lo ha reso noto il Villarreal. Il portiere era nella sua abitazione nei pressi di Valencia insieme alla moglie e i due figli: stanno tutti bene, nessun ferito, ma il giocatore è rimasto molto scosso.
Estadio de la Cerámica, Vila-real

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