Villarreal-Napoli, pranzo Uefa tra i dirigenti: il regalo speciale di De Laurentiis
Non solo campo e Champions League. In occasione della seconda giornata della della massima competizione europea, Villarreal e Napoli si sono ritrovati per il tradizionale pranzo istituzionale Uefa, appuntamento che precede la sfida tra le due squadre. A fare da cornice all'incontro è stato il ristorante El Ceramista, situato all'interno dell'Estadio de la Cerámica di Vila-real. Presenti le delegazioni dei due club, guidate dal presidente del Villarreal Fernando Roig Alfonso e dal vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, insieme al delegato Uefa Anthony Bloch.
Il Napoli omaggia il Villarreal con una scultura speciale
Durante il pranzo, la società azzurra ha consegnato ai padroni di casa un dono simbolico: “Il Corsiero del Sole”, scultura in bronzo policromo realizzata dal maestro Antonio Nocera per la Champions League 2026/27. L'opera richiama lo storico emblema del Napoli e ne celebra l'identità e la tradizione. Un omaggio che rinnova anche il legame tra il club partenopeo e l'artista, la cui collaborazione era iniziata nella passata stagione.
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