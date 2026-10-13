Villarreal-Napoli, pranzo Uefa tra i dirigenti: il regalo speciale di De Laurentiis

Non solo campo e Champions League. In occasione della seconda giornata della della massima competizione europea, Villarreal e Napoli si sono ritrovati per il tradizionale pranzo istituzionale Uefa, appuntamento che precede la sfida tra le due squadre. A fare da cornice all'incontro è stato il ristorante El Ceramista, situato all'interno dell'Estadio de la Cerámica di Vila-real. Presenti le delegazioni dei due club, guidate dal presidente del Villarreal Fernando Roig Alfonso e dal vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, insieme al delegato Uefa Anthony Bloch.