Mourinho, sempre lui. La battuta sui tassisti laziali, la replica a Gasperini e l'amore per la Roma: "Qui gente speciale"

Mourinho, sempre lui. Solo e sempre lui. Intanto la conferenza inizia in ritardo e, scherzando tra i cronisti, in tanti dicono: "Come da tradizione". Quando era alla Roma si iniziava sempre mezzora dopo, soprattutto in trasferta. È uno dei tanti, tantissimi, aneddoti che precedono la conferenza dell'allenatore portoghese in quello che, da luglio 2021 a gennaio 2024, è stato il suo stadio. Mou prima va in campo e fa le tv, Sky e Prime Video, poi incontra gli altri cronisti. E ammette che questo posto gli fa effetto: l'aeroporto, il viale, il corridoio. Ogni cosa. Però non è solo una questione di emozioni e ricordi, perché, dice Mou: "Io voglio vincere. I romanisti pure. Nei 90' non ci sarà spazio per altro". Altro, però, è davvero tanto: "Non sarò mai un nemico, anche se sarebbe stato meglio non tornare da avversario". Un giornalista spagnolo gli chiede cosa abbia lasciato ai romanisti di così speciale, Mou se la cava con una battuta: "Occhio che i tassisti possono essere pericolosi perché possono essere laziali". "No no - la replica - aveva un tatuaggio della Roma. Quindi lei cosa pensa di aver lasciato?". Risponde Mourinho: "Sono me stesso, non mi mostro diverso, il club e i tifosi sono sempre al primo posto e la gente si identifica. Poi se fai qualcosa di importante come succede qui... Noi abbiamo vinto una coppa europea, abbiamo fatto un'altra finale. Non abbiamo vinto la Champions ma si è unito tutto. I romanisti sono speciali, mi hanno trattato benissimo in tantissimi posti della mia carriera, ma questa gente è speciale".