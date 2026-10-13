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Inter-Bruges diretta Champions League: segui il match della squadra di Chivu a San Siro LIVE

A San Siro la sfida valida per la seconda giornata della fase a campionato: aggiornamenti in tempo reale
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3 min

Pubblicato il 13.10.2026, 19:45 (Aggiornato il 13.10.2026, 20:03)

InterBrugesChampions League

Dopo l'esordio amaro al Bernabeu contro il Real Madrid, l'Inter torna in campo in Champions League per la sfida valida per la seconda giornata della fase a campionato. A San Siro arriva il Bruges di Nicolò Tresoldi. Entrambe vanno alla ricerca dei primi punti in questa League Phase: anche i belgi hanno perso nella prima sfida stagionale contro l'Aston Villa. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

20:05

Dove vedere Inter-Bruges in tv

L'Inter ospita il Bruges a San Siro nella sfida valida per la seconda giornata della League Phase: dove seguire la partita in tv e in streaming.

20:00

Bruges, la formazione titolare

BRUGES (4-5-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Spileers, Seys; Vetlesen, Potts; Carlos Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Jan Virgili; Tresoldi.

A disposizione: Jackers, Lee Han-Beom, Dams, Siquet, Tsawa, Lemarechal, Nai Koren, Diakhon, Vermant. Allenatore: Leko.

19:55

La formazione titolare dell'Inter

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. All: Chivu.

A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Pavard, Bovio, Carlos Augusto, Spence, Luis Henrique, Stankovic, Sucic, Mkhitaryan, Bonny, P. Esposito.

19:50

Inter, la probabile formazione contro il Bruges

Chivu affronta il Bruges nella seconda giornata della League Phase: la probabile formazione.

 

L'Inter ospita il Bruges: la formazione ufficiale di Chivu per il debutto casalingo in Champions
Guarda la gallery

 

19:45

Inter-Bruges, cresce l'attesa

Tutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro per la sfida tra Inter e Bruges, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions: fischio d'inizio in programma alle 21.

Stadio Giuseppe Meazza - Milano

 

 

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