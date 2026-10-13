L'accoglienza di Roma per Mourinho e il Real Madrid

Mourinho, che accoglienza a Fiumicino! Centinia di tifosi ad attenderlo con il suo Real Madrid

Lo Special One ha mandato in delirio gli oltre cento tifosi che hanno raggiunto l'aeroporto per salutuarlo e strappare selfie e autografi ai fuoriclasse dei Blancos
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2 min

Pubblicato il 13.10.2026, 18:45 (Aggiornato il 13.10.2026, 18:52)

MourinhoRoma-Real MadridChampions League

I tifosi della Roma non dimenticano chi dà tutto. E come dimenticare, d'altronde, un fuoriclasse della panchina come José Mourinho, che ha vinto in giallorosso, come dappertutto in carriera, e lasciato ancora una volta il segno: alzando al cielo una Conference League e sfiorando la vittoria dell'Europa League. Oltre un centinaio di tifosi si sono dati appuntamento per accogliere, con grande entusiasmo, lo Special One e il Real Madrid all'aeroporto di Fiumicino, dove i Galacticos sono atterrati in vista della sfida valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League, in programma domani, mercoledì 14 ottobre, con calcio d'inizio alle 21.

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Mourinho acclamato a gran voce prima della sfilata dei fuoriclasse del suo Real

Mourinho è stato acclamato a gran voce dalla folla che si è radunata sul posto. Prime emozioni, in attesa del tributo di affetto che gli sarà testimoniato in occasione del match dagli spalti dell'Olimpico. Mou e i calciatori del Real sono sbarcati alle 17:30 al Terminal 5 dello scalo capitolino. Caccia al selfie e all'autografo con l'ex tecnico della Roma e il suo plotone di fuoriclasse: da Mbappé a Curtois, all'ex romanista Rüdiger, passando per Bellingham, Vinicius e compagni, che si sono fermati per regalare una firma o uno scatto fotografico soprattutto ai tanti bambini accorsi, felicissimi, a due passi dal pullman societario: celeste chiaro, che riporta sulle fiancate fanno i numeri dei titoli e trofei vinti dal Real. Lo staff e gli altri tesserati hanno lasciato l'aeroporto a bordo di vari van, minibus ed altri tre pullman.

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