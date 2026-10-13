Mourinho, che accoglienza a Fiumicino! Centinia di tifosi ad attenderlo con il suo Real Madrid

I tifosi della Roma non dimenticano chi dà tutto. E come dimenticare, d'altronde, un fuoriclasse della panchina come José Mourinho , che ha vinto in giallorosso, come dappertutto in carriera, e lasciato ancora una volta il segno: alzando al cielo una Conference League e sfiorando la vittoria dell' Europa League . Oltre un centinaio di tifosi si sono dati appuntamento per accogliere, con grande entusiasmo, lo Special One e il Real Madrid all' aeroporto di Fiumicino , dove i Galacticos sono atterrati in vista della sfida valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League, in programma domani, mercoledì 14 ottobre, con calcio d'inizio alle 21.

Mourinho acclamato a gran voce prima della sfilata dei fuoriclasse del suo Real

Mourinho è stato acclamato a gran voce dalla folla che si è radunata sul posto. Prime emozioni, in attesa del tributo di affetto che gli sarà testimoniato in occasione del match dagli spalti dell'Olimpico. Mou e i calciatori del Real sono sbarcati alle 17:30 al Terminal 5 dello scalo capitolino. Caccia al selfie e all'autografo con l'ex tecnico della Roma e il suo plotone di fuoriclasse: da Mbappé a Curtois, all'ex romanista Rüdiger, passando per Bellingham, Vinicius e compagni, che si sono fermati per regalare una firma o uno scatto fotografico soprattutto ai tanti bambini accorsi, felicissimi, a due passi dal pullman societario: celeste chiaro, che riporta sulle fiancate fanno i numeri dei titoli e trofei vinti dal Real. Lo staff e gli altri tesserati hanno lasciato l'aeroporto a bordo di vari van, minibus ed altri tre pullman.