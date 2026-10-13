Champions League, segna Doumbia e lo Sporting passa a Lens

Secondo turno di Champions League che si è aperto con i due anticipi delle 18:45 e che hanno visto i successi, entrambi per 2-0, dello Sporting Lisbona e del Sabah Baku. I lusitani passano in casa del Lens con le reti di Suarez nel primo tempo e dell'azzurrino di Mancini, Doumbia. Primo storico successo per i debuttanti azeri, che a sorpresa si impongono sullo Slavia Praga con i gol di Parris e Mickels.