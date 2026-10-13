Champions League, segna Doumbia e lo Sporting passa a Lens
Secondo turno di Champions League che si è aperto con i due anticipi delle 18:45 e che hanno visto i successi, entrambi per 2-0, dello Sporting Lisbona e del Sabah Baku. I lusitani passano in casa del Lens con le reti di Suarez nel primo tempo e dell'azzurrino di Mancini, Doumbia. Primo storico successo per i debuttanti azeri, che a sorpresa si impongono sullo Slavia Praga con i gol di Parris e Mickels.
Champions League, tutti i risultati
Le sfide della serata
Alle 21 il via alle altre gare, che oltre ad Inter-Bruges e Villarreal-Napoli, proporranno sfide interessanti, come Arsenal-Lille e Galatasaray-Barcellona e blasonate, come Atletico Madrid-Manchester United. A completare il programma anche Lipsia-Psv e Viking-Bayern.
Champions League, la classifica
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