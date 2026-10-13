Gulacsi salta Villarreal-Napoli: ha subito una rapina a mano armata
Brutta disavventura per Peter Gulacsi. Il portiere del Villarreal sarà costretto a saltare la sfida di questa sera con il Napoli in Champions League, in programma all'Estadio de La Ceramica, dopo aver subito una rapina a mano armata nella sua abitazione nei pressi di Valencia.
Gulacsi salta il Napoli: il comunicato
Il club spagnolo ha pubblicato un comunicato che conferma il forfait del numero uno ungherese. La società ha confermato che, fortunatamente, nessuno dei familiari è rimasto ferito. Il trauma emotivo è stato così grave che il giocatore "non è in condizioni di scendere in campo nella partita di stasera contro il Napoli".
Luiz Junior titolare contro il Napoli
Gulacsi non prenderà parte al match con gli azzurri di Massimiliano Allegri, seconda giornata della fase campionato di Champions League. Al suo posto giocherà Luiz Junior, che aveva iniziato la stagione come titolare, prima di lasciare posto al numero uno ungherese.
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