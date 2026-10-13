Allegri bacchetta il Napoli: "Non siamo equilibrati. Certi errori in Champions si pagano"

Dopo il ko casalingo contro l'Arsenal, il Napoli stecca anche la seconda uscita nella League Phase di Champions League . Il Villarreal si impone davanti ai propri tifosi con il risultato di 3-1. De Bruyne e compagni partono forte e sbloccano il risultato con Rrahmani, prima di essere raggiunti da Mikautadze (che sfrutta un errore di Politano) e poi superati da Mourino e Oluwaseyi. Massimiliano Allegri, al termine della sfida, analizza la sconfitta degli azzurri.

Allegri: "Certi errori si pagano"

"Preso l'1-1 on possiamo prendere il 2-1 con una serie di passaggi in mezzo al campo senza senso: sono errori gravi, che purtroppo si pagano. Abbiamo fatto quattro passaggi senza senso di un metro, che non servivano a niente: abbiamo buttato un pallone a centrocampo e abbiamo regalato a loro la possibilità di attaccare. In Champions le partite vanno giocate in altro modo. Non possiamo andare in confusione e commettere certi errori", ha detto il tecnico del Napoli ai microfoni di Sky Sport. "Una squadra come la nostra non può sfaldarsi come è accaduto nel secondo tempo. Si può perdere, ma non in questo modo: si deve avere pazienza in certe situazioni".