Allegri bacchetta il Napoli: "Non siamo equilibrati. Certi errori in Champions si pagano"
Dopo il ko casalingo contro l'Arsenal, il Napoli stecca anche la seconda uscita nella League Phase di Champions League. Il Villarreal si impone davanti ai propri tifosi con il risultato di 3-1. De Bruyne e compagni partono forte e sbloccano il risultato con Rrahmani, prima di essere raggiunti da Mikautadze (che sfrutta un errore di Politano) e poi superati da Mourino e Oluwaseyi. Massimiliano Allegri, al termine della sfida, analizza la sconfitta degli azzurri.
Allegri: "Certi errori si pagano"
"Preso l'1-1 on possiamo prendere il 2-1 con una serie di passaggi in mezzo al campo senza senso: sono errori gravi, che purtroppo si pagano. Abbiamo fatto quattro passaggi senza senso di un metro, che non servivano a niente: abbiamo buttato un pallone a centrocampo e abbiamo regalato a loro la possibilità di attaccare. In Champions le partite vanno giocate in altro modo. Non possiamo andare in confusione e commettere certi errori", ha detto il tecnico del Napoli ai microfoni di Sky Sport. "Una squadra come la nostra non può sfaldarsi come è accaduto nel secondo tempo. Si può perdere, ma non in questo modo: si deve avere pazienza in certe situazioni".
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