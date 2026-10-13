Tresoldi e la Nazionale: "Ho parlato con chi dovevo parlare, tutti sanno quello che penso"

Tripletta all'Inter e la domanda torna prepotentemente d'attualità, per Nicolò Tresoldi: Italia o Germania? Nel pospartita, ai microfoni di Sky, il giovane e talentuoso attaccante del Bruges ha spiegato: "Ho parlato con la gente con cui dovevo parlare: Klopp , Mancini , federazione tedesca e italiana . Gli ho spiegato come la vedo io e loro lo sanno. Vediamo. Ora mi diverto qua e con l' Under 21 tedesca con la quale voglio vincere l' Europeo . Voglio vincerlo come mio padre".

Tresoldi, tripletta a San Siro da tifoso del Milan: "Una serata pazzesca"

Sul volto la felicità di un giovane che ha vissuto una notte magica: "Capello e Boban in studio? Sono quasi più nervoso adesso che in campo. Una serata pazzesca, l'ho sognata tante volte: segnare tre gol a San Siro con la mia famiglia e i miei amici qui è fantastico. Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi milanisti che mi incitivano. Sono contento di aver vinto in primis per il Bruges e per il calcio belga. Poi per me era un pochino un derby, tanta roba".

Bruges corsaro a San Siro contro l'Inter, Tresoldi: "Ci siamo divertiti"

Colpaccio del Bruges: "Abbiamo preparto la gara con l'Inter sapendo che era una delle più forti al mondo. Abbiamo provato a sfruttare gli errori che hanno fatto. Ci siamo divertiti, abbiamo avuto diverse fasi di possesso. Il mister ci aveva detto di giocare senza paura. Siamo una squadra giovane, corriamo veloce e tanto. Abbiamo anche avuto un po' di fortuna: loro hanno preso la traversa e hanno sbagliato tanti gol. Noi abbiamo finito una bella partita. Si vede che stavamo un pochino meglio dell'Inter".

Tresoldi: "L'Italia? Una roba grande, si è detto tanto, anche cose non vere"

E si pala di nuovo di Nazionale: "Italia? Un'altra roba grande di cui si parla tanto. Si è detto tanto, anche cose non vere: io ho raccontato la mia, sono contento del percorso con la Germania e poi vedremo. Ci sono attaccanti sia in Germania sia in Italia che hanno dimostrato tanto e che sono più forti di me".