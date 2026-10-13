Chivu: "Mi prendo la responsabilità, fanno male queste sconfitte"
Inter-Bruges 3-4. L'analisi di Chivu nel postpartita della gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League: "Primo tempo d'intensità, abbiamo avuto un po' di episodi sfavorevoli, ma siamo riuscti a rientrare in partita. Avevamo iniziato bene il secondo tempo con qualche occasione da gol. Poi un po' di frustrazione e frenesia ci hanno fatto perdere l'equilibrio, è andato tutto fuori giri senza avere la lucidità e la calma per mantenere il piano gioco. Merito anche del Bruges che per intensità e qualità tecniche ci ha messo tanto in difficoltà".
Chivu dopo Inter-Bruges 3-4: "Io per primo mi prendo la responsabilità"
Chivu ha poi aggiunto: "Ci sono cose da rivalutare, specialmente in Champions dove quando vuoi sotto è difficile da recuperare. Noi pensiamo a quello che è il nostro equlibrio. Che dobbiamo lavorare lo sapevamo già. Siamo consapevoli di quello che non va in Champions e cerchiamo di rimediare con la nostra preparazione mentale. Io per primo mi prendo la responsabilità perché forse non riesco a trovare il giusto equilibrio in un certo tipo di partite. Forse dovevo trasmettere più calma e serenità nell'intervallo".
Inter a secco di punti in Champions, Chivu: "Restiamo fiduciosi, mancano sei partite"
Seconda sconfitta consecutiva stagionale per l'Inter nella massima competizione europea per club: "Dobbiamo rimanere fiduciosi, mancano ancora sei partite. Fanno male queste due sconfitte per le aspettative. Abbiamo tanto da lavorare dal punto di vista tattico e mentale, dove bisogna trovare l'entusiasmo e l'equilibrio giusto. La sensazione dalla panchina è che abbiamo perso dopo le due occasioni non sfruttate a inizio secondo tempo. Andavamo in avanti dimenticandoci di andare indietro sulle seconde palle. Abbiamo fatto le pressioni sbagliate con le distanze lunghe, arrivavamo sempre un attimo in ritardo, e in Champions lo paghi".
Serie A e Champions, Chivu: "Differenza per intensità e qualità"
Inter dominante in Serie A, che fa fatica in Champions. Chivu aggiunge e conclude: "C'è differenza tra Serie A e Champions per intensità e qualità, ma noi abbiamo l'obbligo di fare le cose giste, consapevoli del fatto che ogni piccolo errore lo paghi. Bisogna avere la calma e la lucidtà giusta, senza perdere le nostre qualità. Non dobbiamo perdere tutta la fiducia che abbiamo in noi. In determinati momenti bisogna interpretare meglio la partita".
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