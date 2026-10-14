L’Olimpico si prepara a una serata speciale per Roma-Real: atteso anche Totti
ROMA - Ecco 67mila cuori giallorossi per la notte del Real Madrid. Tutto esaurito, cori e striscioni per Mourinho, con Totti possibile spettatore d’eccezione: l’Olimpico si prepara a vivere una serata carica di emozioni. Roma-Real Madrid non è una partita come le altre. È una notte da vivere tutta d’un fiato, con i tifosi pronti a trasformare l’Olimpico in una bolgia e a spingere la squadra in una sfida dal fascino straordinario. Tutto esaurito, spalti gremiti e un’atmosfera che promette di accendersi fin dal fischio d’inizio: perché certe serate appartengono anche a chi canta, soffre e sogna sugli spalti.
L'omaggio dei tifosi a Mourinho
Sarà soprattutto una notte di sentimenti, nel segno di José. Prima della partita, lo stadio renderà omaggio allo Special One con cori, striscioni e probabilmente una scenografia. Un abbraccio allo Special One, atteso all’Olimpico con il Real, per celebrare un legame che il tempo non ha cancellato. Perché Mourinho, a Roma, è ancora uno di famiglia. E potrebbe esserci anche Francesco Totti, invitato dalla società ad assistere alla grande sfida. Un ritorno speciale per chi quella partita l’ha vissuta da protagonista, con la numero 10 sulle spalle e il popolo giallorosso a spingerlo. La sua eventuale presenza aggiungerebbe un’altra pennellata di nostalgia a una notte già ricca di significati.
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