L’Olimpico si prepara a una serata speciale per Roma-Real: atteso anche Totti

ROMA - Ecco 67mila cuori giallorossi per la notte del Real Madrid. Tutto esaurito, cori e striscioni per Mourinho, con Totti possibile spettatore d’eccezione: l’Olimpico si prepara a vivere una serata carica di emozioni. Roma-Real Madrid non è una partita come le altre. È una notte da vivere tutta d’un fiato, con i tifosi pronti a trasformare l’Olimpico in una bolgia e a spingere la squadra in una sfida dal fascino straordinario. Tutto esaurito, spalti gremiti e un’atmosfera che promette di accendersi fin dal fischio d’inizio: perché certe serate appartengono anche a chi canta, soffre e sogna sugli spalti.