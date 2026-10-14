Dove vedere Roma-Real Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario

È il giorno di Roma-Real Madrid . Gasperini sfida Mourinho in occasione della seconda giornata della League Phase di Champions , edizione 2026/27. Lo Special One ritrova per la prima volta da avversario il pubblico dell'Olimpico, dopo aver lasciato il segno anche sulla sponda giallorossa della Capitale. Padroni di casa orfani degli infortunati Svilar e Cristante, mentre il manager portoghese non avrà a disposizione calciatori del calibro di Mendy, Militao, Asencio e Rodrygo. Riflettori puntati sul duello Malen-Mbappé, con il fuoriclasse francese a caccia del Pallone d'Oro , senza dimenticare lo straordinario talento di Dybala e Vinicius Jr.

Roma-Real Madrid, l'orario

Il confronto tra Gasperini e Mourinho è in programma oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Grande attesa per il ritorno nella Capitale dello Special One. Direzione di gara affidata al francese François Letexier.

Dove vedere Roma-Real Madrid in diretta tv

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Roma-Real Madrid, dove vederla in streaming

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