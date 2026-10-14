Fabregas: "In Europa forse è più facile preparare le gare"

Dove vedere Feyenoord-Como in tv? Sky o Prime Video, orario

Sarà la squadra di Cesc Fabregas ad aprire questo mercoledì di Champions League: le probabili formazioni e le info per seguire il match
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

3 min

Pubblicato il 14.10.2026, 09:22

Champions LeagueFeyenoord-ComoFabregas

1 / 2

Successiva

Il Como di Cesc Fabregas fa visita al Feyenoord di Gio Van Bronckhorst in occasione della seconda giornata della fase campionato di questa Champions League. Dopo aver vinto e convinto contro il Lipsia all'esordio, Nico Paz e compagni vogliono provare a ripetersi anche in trasferta, a pochi giorni dal pareggio a reti bianche maturato in campionato contro la Roma di Gasperini. Ancora indisponibile Moise Kean.

Feyenoord-Como, l'orario

La sfida in programma al "de Kuip" di Rotterdam apre il mercoledì di Champions dedicato al secondo turno della League Phase: fischio d'inizio previsto per le ore 18:45 di oggi, 14 ottobre. Sarà il lituano Donatas Rumšas ad arbitrare l'incontro odierno.

L'iniziativa del Como diventa virale: porta a casa un pezzo di storia e salva un seggiolino
Guarda la gallery

Dove vedere Feyenoord-Como in diretta tv

Feyenoord-Como sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Feyenoord-Como, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Champions League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS