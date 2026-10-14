Dove vedere Feyenoord-Como in tv? Sky o Prime Video, orario
Il Como di Cesc Fabregas fa visita al Feyenoord di Gio Van Bronckhorst in occasione della seconda giornata della fase campionato di questa Champions League. Dopo aver vinto e convinto contro il Lipsia all'esordio, Nico Paz e compagni vogliono provare a ripetersi anche in trasferta, a pochi giorni dal pareggio a reti bianche maturato in campionato contro la Roma di Gasperini. Ancora indisponibile Moise Kean.
Feyenoord-Como, l'orario
La sfida in programma al "de Kuip" di Rotterdam apre il mercoledì di Champions dedicato al secondo turno della League Phase: fischio d'inizio previsto per le ore 18:45 di oggi, 14 ottobre. Sarà il lituano Donatas Rumšas ad arbitrare l'incontro odierno.
Dove vedere Feyenoord-Como in diretta tv
Feyenoord-Como sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Feyenoord-Como, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS