Dove vedere Manchester City-Psg in tv? Sky, Prime Video o TV8, orario
Riflettori puntati su Manchester City e Paris Saint-Germain in questo mercoledì di Champions League, dedicato alla seconda giornata della fase campionato. Maresca sfida Luis Enrique nella splendida cornice dell'Etihad, con ambo le squadre a punteggio pieno dopo i primi 90 minuti giocati nella massima competizione continentale. Donnarumma ritrova il suo recente passato, ma tutti gli occhi saranno sul duello Haaland-Dembelé.
Manchester City-Psg, l'orario
La super sfida di Manchester andrà in scena oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 21 all'Etihad Stadium, teatro del confronto tra i Citizens di Enzo Maresca e i campioni d'Europa in carica, allenati da Luis Enrique. Direzione di gara affidata al 36enne tedesco Sven Jablonski.
Dove vedere Manchester City-Psg in diretta tv
Manchester City-Psg sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in chiaro su TV8, oltre che sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Manchester City-Psg, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go, NOW e gratis su Tv8.it. Le applicazioni mobili di Sky Go e NOW, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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