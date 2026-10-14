Cosa significa "un vecchio amico mio" virale sui social per Mourinho? Ecco la spiegazione 

I giorni sono stati 987. Mille, diciamo . Il 4 maggio 2021José Mourinho diventata ufficialmente l'allenatore della Roma : l'inizio del sogno, tra la sorpresa generale. Il 16 gennaio 2024 la fine, anche qui tra la sorpresa più o meno di tutti, con uno scarno comunicato alle 9 di mattina. In questi mille giorni Mourinho è stata l'anima e il cuore dei romanisti e non solo - che pure è tantissimo - per la Conference League . Ecco perché oggi riceverà dall'Olimpico l'omaggio che merita. Ma, in attesa della super sfida di questa sera, da ieri video e foto di Mou sono diventati virali. Con una canzone. Quale? " Mille giorni di te e di me", di Claudio Baglioni. In particolare il passaggio del testo che dice: "Ti presento un vecchio amico mio. Il ricordo di me per sempre, per tutto quanto il tempo in questo addio io mi innamorerò di te". Basta fare un giro su Instagram o TikTok per trovare decine di video o immagini (con e senza AI) con questo sottofondo.

Mourinho, le dediche dei romanisti sono virali

E allora eccoli, alcuni dei messaggi per Mourinho: "Ci sono amori che non conoscono esoneri"; "è da quel 16 gennaio che aspetto questo giorno"; "i ricordi di mille giorni di te e di noi si mescolano alla voglia di batterti. Proprio come piace a te"; "in campo faremo di tutto contro di te, fuori faremo di tutto per te". Un rapporto forte, fortissimo, intenso, quello tra i romanisti e l'unico allenatore che in 18 anni ha fatto vincere la Roma.

Ora ce n'è un altro molto amato, magari non scoppiato nello stesso modo immediato e viscerale, ma chissà. Qualificazione Champions al primo colpo, voglia di fare la storia oggi e in futuro: Gasperini sa benissimo che ci sarà un omaggio per Mourinho, ma sa altrettanto bene che i 65mila dell'Olimpico giocheranno con i suoi calciatori per tentare l'impresa in una notte storica.