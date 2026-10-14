Roma - Real Madrid, la grande attesa

Roma-Real Madrid, i convocati di Gasperini per la Champions League

Il tecnico giallorosso ha diramato la lista dei 22 giocatori a disposizione per la sfida contro i ragazzi di Mourinho
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1 min

Pubblicato il 14.10.2026, 13:19

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La Roma si prepara alla grande sfida contro il Real Madrid, in programma questa sera alle ore 21 e valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei 22 convocati per l'importante appuntamento europeo. Tra i giocatori a disposizione dell'allenatore figurano Paulo Dybala, Matías Soulé e Donyell Malen, oltre a Lorenzo Pellegrini. Presente anche Santiago Castro, mentre a centrocampo Gasperini potrà contare, tra gli altri, su Koné, De Roon e Pisilli.

Roma-Real Madrid, le probabili formazioni di Gasperini e Mourinho
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Roma, i convocati per il Real Madrid: la lista

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.

 

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