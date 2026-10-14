Roma-Real Madrid, i convocati di Gasperini per la Champions League
La Roma si prepara alla grande sfida contro il Real Madrid, in programma questa sera alle ore 21 e valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei 22 convocati per l'importante appuntamento europeo. Tra i giocatori a disposizione dell'allenatore figurano Paulo Dybala, Matías Soulé e Donyell Malen, oltre a Lorenzo Pellegrini. Presente anche Santiago Castro, mentre a centrocampo Gasperini potrà contare, tra gli altri, su Koné, De Roon e Pisilli.
Roma, i convocati per il Real Madrid: la lista
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.
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