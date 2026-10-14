Totti: "Il top player della Roma è Gasperini. Il match con il Real? Ho trovato i biglietti..."

Totti esalta Gasperini prima di Roma-Real

"Il top player della Roma? Non ce n'è uno in particolare, in questo momento penso che tutta la squadra stia facendo bene però se devo citare uno metto il mister Gasperini, perché sta creando un grande gruppo compatto, unito, che dimostra voglia di vincere - ha detto l'ex capitano giallorosso, ambassador della Lega Serie A -. La Roma con il Real Madrid se la gioca, anche se di fronte c'è sempre una squadra come il Real. Non è quello dei tempi nostri, ma è una squadra di carattere e bisogna portare rispetto. Sarà una partita difficile per entrambe e poi quando vieni a giocare all'Olimpico con 70.000 persone non è semplice".

L'ex capitano allo stadio per omaggiare Mourinho

Ci sarà anche l'emozione di Josè Mourinho che torna all'Olimpico. "Sì e penso che oggi faranno una grande accoglienza, perché il mister come ho sempre detto ha dato tanto a questa città, a questa squadra. Ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli faccia un omaggio". E ad omaggiarlo insieme agli altri tifosi giallorossi ci sarà anche lui: "Erano due anni che non andavo, ma ho trovato i biglietti" ha confermato con una battuta Totti, a cui è stato donato un premio 'Player of the Match' alla carriera oltre a una serie di maxi figurine che lo ritraevano nella sua lunghissima carriera con la Roma e la Nazionale. "Se sono maturi i tempi per un tuo ritorno alla Roma? No. Che torno a Roma sì, alla Roma no", ha poi spiegato l'ex capitano giallorosso a chi gli ha chiesto del suo futuro.