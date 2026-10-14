Roma-Real Madrid diretta Champions League: segui la sfida tra Gasperini e Mourinho, il risultato LIVE

Una delle serate più attese della stagione giallorossa è finalmente arrivata: è la sera di Roma-Real Madrid allo Stadio Olimpico , debutto casalingo in Champions, sfida dal grandissimo valore e, soprattutto, il ritorno di José Mourinho . È tutto pronto per una notte dalle grandi emozioni, alle ore 21 il fischio d'inizio: segui tutto in diretta sul corrieredellosport.it

21:01

+++ 1' - SI PARTE! INIZIA ROMA-REAL! +++

Fischia il francese Letexier: inizia Roma-Real Madrid!

21:00

Grandissima emozione e l'urlo della Champions

Attimi emozionanti prima del fischio d'inizio: l'urlo Champions, l'inno della Roma e lo sguardo di Mourinho.

20:57

Squadre in campo, ci siamo!

Fanno ora il loro ingresso in campo Roma e Real Madrid. Atmosfera elettrica, ci siamo!

20:52

Mourinho furioso per la squalifica a Vinicius

"Vorrei chiedere alla Commissione Arbitrale spagnola perché ha pubblicato la notizia della squalifica di Vini pochi minuti prima che si giocasse un'importante partita di Champions League. Il Real Madrid è un club spagnolo, quindi perché pubblicarlo proprio ora?”. Furia Mourinho nel pre-partita per i tempi con cui è stata annunciata la lunga squalifica di Vinicius.

20:47

Le squadre tornano negli spogliatoi

Roma e Real Madrid ora negli spogliatoi: tra un quarto d'ora il fischio d'inizio!

20:40

Gollini dal Real... al Real!

Gollini torna a giocare una partita di Champions League contro lo stessa squadra: la sua ultima presenza in CL risaliva al 2024, tra i pali dell'Atalanta sempre contro i Blancos.

20:25

Roma in campo, ovazione dell'Olimpico!

Boato dello stadio per l'ingresso in campo della Roma! Inizia il riscaldamento.

20:23

Il Real Madrid entra in campo per il riscaldamento

Qualche fischio per l'ingresso in campo del Real Madrid, che inizia il riscaldamento.

20:19

Atmosfera incredibile per Roma-Real Madrid

Mancano 45 minuti al fischio d'inizio, l'atmosfera è già infuocata: tantissimi tifosi in festa ad accogliere i due pullman, Olimpico che si sta già riempiendo.

20:11

Gasperini si affida a Malen e Dybala in attacco

Gasperini si affiderà ancora una volta a Dybala e Malen in attacco, con Soulé a completare il tridente. La punta olandese avrà da farsi perdonare dopo l'espulsione contro il Como: in questa notte magica può arrivare il riscatto.

20:08

Sfida da ex anche per Rudiger

Non solo Mourinho: anche per Rudiger sarà una sfida da ex quella di stasera. Il tedesco ha collezionato 72 presenze con la maglia giallorossa tra il 2015 e il 2017 e stasera partirà titolare.

19:59

Letexier l'arbitro all'Olimpico. Quel precedente con il rosso a Mourinho...

Il direttore di gara sarà il francese Letexier, protagonista di un precedente fortemente discusso proprio con Mourinho la scorsa stagione, quando sedeva sulla panchina del Benfica.

LEGGI QUI

19:53

Tutte le scelte di Gasperini e di Mourinho

Ecco dunque le scelte di Gasperini e di Mourinho per questa sfida all'Olimpico:

19:49

Arriva la squalifica per Vinicius: quattro giornate!

Intanto è stata ufficializzata la squalifica per Vinicius Jr. in campionato dopo l'espulsione nell'ultima partita: ben quattro giornate, salterà il Clasico!

19:47

+++ Roma, la formazione ufficiale di Gasperini +++

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini

19:45

+++ Real Madrid, la formazione ufficiale di Mourinho +++

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Rudiger, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Mourinho

19:38

Attesa per le formazioni ufficiali

Si attende di scoprire le formazioni ufficiali per la sfida all'Olimpico: Gasperini obbligato in alcune scelte, come Gollini tra i pali, Mourinho invece potrà contrare sul suo attacco stellare.

19:21

Curiosità, precedenti e numeri: tutto su Roma-Real Madrid

Ecco tutte le informazioni sulla sfida tra giallorossi e Blancos.