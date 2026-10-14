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Arbitro François Letexier
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Roma-Real Madrid diretta Champions League: segui la sfida tra Gasperini e Mourinho, il risultato LIVE
7 min
Pubblicato il 14.10.2026, 18:49 (Aggiornato il 14.10.2026, 21:01)
Una delle serate più attese della stagione giallorossa è finalmente arrivata: è la sera di Roma-Real Madrid allo Stadio Olimpico, debutto casalingo in Champions, sfida dal grandissimo valore e, soprattutto, il ritorno di José Mourinho. È tutto pronto per una notte dalle grandi emozioni, alle ore 21 il fischio d'inizio: segui tutto in diretta sul corrieredellosport.it
21:01
+++ 1' - SI PARTE! INIZIA ROMA-REAL! +++
Fischia il francese Letexier: inizia Roma-Real Madrid!
21:00
Grandissima emozione e l'urlo della Champions
Attimi emozionanti prima del fischio d'inizio: l'urlo Champions, l'inno della Roma e lo sguardo di Mourinho.
20:57
Squadre in campo, ci siamo!
Fanno ora il loro ingresso in campo Roma e Real Madrid. Atmosfera elettrica, ci siamo!
20:52
Mourinho furioso per la squalifica a Vinicius
"Vorrei chiedere alla Commissione Arbitrale spagnola perché ha pubblicato la notizia della squalifica di Vini pochi minuti prima che si giocasse un'importante partita di Champions League. Il Real Madrid è un club spagnolo, quindi perché pubblicarlo proprio ora?”. Furia Mourinho nel pre-partita per i tempi con cui è stata annunciata la lunga squalifica di Vinicius.
20:47
Le squadre tornano negli spogliatoi
Roma e Real Madrid ora negli spogliatoi: tra un quarto d'ora il fischio d'inizio!
20:40
Gollini dal Real... al Real!
Gollini torna a giocare una partita di Champions League contro lo stessa squadra: la sua ultima presenza in CL risaliva al 2024, tra i pali dell'Atalanta sempre contro i Blancos.
20:25
Roma in campo, ovazione dell'Olimpico!
Boato dello stadio per l'ingresso in campo della Roma! Inizia il riscaldamento.
20:23
Il Real Madrid entra in campo per il riscaldamento
Qualche fischio per l'ingresso in campo del Real Madrid, che inizia il riscaldamento.
20:19
Atmosfera incredibile per Roma-Real Madrid
Mancano 45 minuti al fischio d'inizio, l'atmosfera è già infuocata: tantissimi tifosi in festa ad accogliere i due pullman, Olimpico che si sta già riempiendo.
20:11
Gasperini si affida a Malen e Dybala in attacco
Gasperini si affiderà ancora una volta a Dybala e Malen in attacco, con Soulé a completare il tridente. La punta olandese avrà da farsi perdonare dopo l'espulsione contro il Como: in questa notte magica può arrivare il riscatto.
La nostra formazione per #RomaReal #ASRoma#UCLpic.twitter.com/2TSnUV1mKH— AS Roma (@OfficialASRoma) October 14, 2026
20:08
Sfida da ex anche per Rudiger
Non solo Mourinho: anche per Rudiger sarà una sfida da ex quella di stasera. Il tedesco ha collezionato 72 presenze con la maglia giallorossa tra il 2015 e il 2017 e stasera partirà titolare.
19:59
Letexier l'arbitro all'Olimpico. Quel precedente con il rosso a Mourinho...
Il direttore di gara sarà il francese Letexier, protagonista di un precedente fortemente discusso proprio con Mourinho la scorsa stagione, quando sedeva sulla panchina del Benfica.
19:53
Tutte le scelte di Gasperini e di Mourinho
Ecco dunque le scelte di Gasperini e di Mourinho per questa sfida all'Olimpico:
19:49
Arriva la squalifica per Vinicius: quattro giornate!
Intanto è stata ufficializzata la squalifica per Vinicius Jr. in campionato dopo l'espulsione nell'ultima partita: ben quattro giornate, salterà il Clasico!
19:47
+++ Roma, la formazione ufficiale di Gasperini +++
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini
19:45
+++ Real Madrid, la formazione ufficiale di Mourinho +++
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Rudiger, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Mourinho
19:38
Attesa per le formazioni ufficiali
Si attende di scoprire le formazioni ufficiali per la sfida all'Olimpico: Gasperini obbligato in alcune scelte, come Gollini tra i pali, Mourinho invece potrà contrare sul suo attacco stellare.
#ASRoma#UCLpic.twitter.com/sdLiU7dnnu— AS Roma (@OfficialASRoma) October 14, 2026
19:21
Curiosità, precedenti e numeri: tutto su Roma-Real Madrid
Ecco tutte le informazioni sulla sfida tra giallorossi e Blancos.
19:17
Roma-Real Madrid, Endrick è sotto osservazione
La sfida tra Roma e Real Madrid presenta anche un importante sottotesto legato al calciomercato: l'osservato speciale della serata sarà Endrick, brasiliano ai margini nei Blancos e di grande interesse per i giallorossi.
LEGGI QUI (A cura di Giorgio Marota)
19:14
Il Real Madrid sfida un'altra italiana in questa Champions League
Dopo l'Inter al debutto, battuta 2-1 al Bernabeu, è il momento di un'altra sfida italiana per i Blancos, stavolta in trasferta nella Capitale per affrontare la Roma di Gasperini.
@ChampionsLeaguepic.twitter.com/rgD0quyewS— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 14, 2026
19:09
L'Olimpico si prepara ad una notte magica
Mancano ancora due ore al fischio d'inizio di Roma-Real Madrid, l'Olimpico si prepara ad una notte magica.
️ #ASRoma#UCLpic.twitter.com/ItyMOOGiuj— AS Roma (@OfficialASRoma) October 14, 2026
19:02
Serata speciale all'Olimpico, atteso anche Totti!
I tifosi giallorossi accoglieranno Mourinho con amore e gratitudine: invitato dalla società anche lo storico capitano.
LEGGI QUI (A cura di Jacopo Aliprandi)
19:01
Cosa significa "un vecchio amico mio" virale sui social per Mourinho?
Era il Il 4 maggio 2021 quando José Mourinho diventava ufficialmente l'allenatore della Roma. Oggi, 987 giorni dopo, lo Special One torna per la prima volta all'Olimpico da avversario.
LEGGI QUI (A cura di Chiara Zucchelli)
18:53
Roma-Real Madrid, le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Mourinho
18:50
Roma-Real Madrid, notte magica all'Olimpico: segui tutto il pre-partita
Segui sul corrieredellosport.it il lungo pre-partita di Roma-Real Madrid: le formazioni ufficiali, tutte le dichiarazioni, le emozioni e la partita dal fischio iniziale fino al post-partita.
Stadio Olimpico - Roma
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