Diao illude il Como, il Feyenoord cala il tris e vince in rimonta: prima sconfitta in Champions League per Fabregas
Prima sconfitta in Champions League per il Como, battuto in rimonta dal Feyenoord di van Bronckhorst. Allo stadion Feijenoord "De Kuip" la gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato finisce 3-2. Illusorio vantaggio di Diao al 18', pareggia Zechiël al 20'. Nella ripresa Moussa ribalta il risultato al 52'; all'81' arriva una sfortunatissima autorete di Sánchez e, al 93', il subentrato Douvikas rende meno pesante il passivo e la differenza reti.
Diao sblocca e poi s'infortuna, pareggio immediato di Zechiël
Si parte con il Como aggressivo e il Feyenoord che prova a guadagnare il possesso palla. Vivace e equilibrata, la partita si sblocca al 18': Ramón lancia Diao, che vince il duello fisico con Marmol, entra in area e apre il piatto sul palo lungo. Non c'è scampo per Erst. Ma la reazione olandese è immediata e frutta il pari al 20': Zechiël riceve palla da Valente al limite dell'area di rigore, con una mezzaluna si gira e tira rapidamente battendo Sánchez. Altri tre giri di lancette e Diao si ferma: problemi muscolari. Fabregas è costretto a sostituirlo con Jesús Rodríguez, che si adatta sulla fascia destra. Zechiël si conferma il più pericoloso tra i suoi, con una conclusione alta. Replica dalla distanza Baturina, Ernst non trattiene, ma non c'è nessun giocatore del Como in zona. Jesús Rodríguez regala, di lì a poco, un momento di apprensione alla panchina biancoblù denunciando un fastidio fisico, Yan Couto va a scaldarsi. Due chance per il Feyenoord in chiusura di tempo: ci prova prima Read con una gran botta da fuori area, parata da Sánchez, poi Valente con un colpo di testa: alto sulla traversa. Si val riposo sull'1-1.
Moussa ribalta il risultato, sfortunata autorete di Sánchez: Feyenoord-Como 3-1
Si riparte senza cambi. Jesús Rodríguez è regolarmente in campo. Il Feyenoord continua a fare la partita e al 52' passa in vantaggio con Moussa: imbeccato con un cambio di gioco da Diarra, l'esterno rientra sul sinistro e chiude sul primo palo. Fabregas non è contento e opta per un triplo cambio: dentro Douvikas, Da Cunha e Yan Couto, fuori Kaiki, Milla e Smolcic. E il Como reagisce alzando nettamente il proprio baricentro: cross di Baturina, Douvikas di testa manda di poco alto; rasoiata di Da Cunha, neutralizzata da Ernst. I padroni di casa provano a scuotersi con Moussa, che prende la linea di fondo e anticipa il cross di esterno: la palla attraversa tutta l'area di rigore prima di perdersi in rimessa laterale. Nico Paz prova ad accendersi: uno-due e tiro di prima intenzione col mancino, palla di poco a lato. Al 79' Fabregas completa i cambi giocandosi la carta Liberali, dentro al posto di Baturina. Il Feyenoord alza un muro davanti a Ernst e riparte a tutta velocità con Moussa, che impegna Sánchez dopo aver superato in velocità Chalobah. All'81' giochi quasi chiusi da una sfortunatissima autorete di Sánchez: tiro dello scatenato Moussa, deviato; la palla finisce sul palo prima di carambolare sulla schiena del portiere, che si era tuffato, e infine in rete. Un guizzo di Liberali è il preludio a un apprezzabile finale in crescendo del Como, che al 93' accorcia le distanze con Douvikas, azionato da un altro bel lancio di Ramón. Ma è troppo tardi per riaprire la partita. Vince il Feyenoord, 3-2.
Champions League, nel prossimo turno Como-Manchester United e Betis-Feyenoord
Nel prossimo turno il Como ospiterà il Manchester United: appuntamento a mercoledì 21 ottobre, con calcio d'inizio alle 18:45. Il Feyenoord sarà invece di scena a Siviglia contro il Betis. Anche in questo caso il match in programma il prossimo mercoledì 21 ottobre, ma con calcio d'inizio alle 21.
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