Diao illude il Como, il Feyenoord cala il tris e vince in rimonta: prima sconfitta in Champions League per Fabregas

Diao sblocca e poi s'infortuna, pareggio immediato di Zechiël

Si parte con il Como aggressivo e il Feyenoord che prova a guadagnare il possesso palla. Vivace e equilibrata, la partita si sblocca al 18': Ramón lancia Diao, che vince il duello fisico con Marmol, entra in area e apre il piatto sul palo lungo. Non c'è scampo per Erst. Ma la reazione olandese è immediata e frutta il pari al 20': Zechiël riceve palla da Valente al limite dell'area di rigore, con una mezzaluna si gira e tira rapidamente battendo Sánchez. Altri tre giri di lancette e Diao si ferma: problemi muscolari. Fabregas è costretto a sostituirlo con Jesús Rodríguez, che si adatta sulla fascia destra. Zechiël si conferma il più pericoloso tra i suoi, con una conclusione alta. Replica dalla distanza Baturina, Ernst non trattiene, ma non c'è nessun giocatore del Como in zona. Jesús Rodríguez regala, di lì a poco, un momento di apprensione alla panchina biancoblù denunciando un fastidio fisico, Yan Couto va a scaldarsi. Due chance per il Feyenoord in chiusura di tempo: ci prova prima Read con una gran botta da fuori area, parata da Sánchez, poi Valente con un colpo di testa: alto sulla traversa. Si val riposo sull'1-1.

Moussa ribalta il risultato, sfortunata autorete di Sánchez: Feyenoord-Como 3-1

Si riparte senza cambi. Jesús Rodríguez è regolarmente in campo. Il Feyenoord continua a fare la partita e al 52' passa in vantaggio con Moussa: imbeccato con un cambio di gioco da Diarra, l'esterno rientra sul sinistro e chiude sul primo palo. Fabregas non è contento e opta per un triplo cambio: dentro Douvikas, Da Cunha e Yan Couto, fuori Kaiki, Milla e Smolcic. E il Como reagisce alzando nettamente il proprio baricentro: cross di Baturina, Douvikas di testa manda di poco alto; rasoiata di Da Cunha, neutralizzata da Ernst. I padroni di casa provano a scuotersi con Moussa, che prende la linea di fondo e anticipa il cross di esterno: la palla attraversa tutta l'area di rigore prima di perdersi in rimessa laterale. Nico Paz prova ad accendersi: uno-due e tiro di prima intenzione col mancino, palla di poco a lato. Al 79' Fabregas completa i cambi giocandosi la carta Liberali, dentro al posto di Baturina. Il Feyenoord alza un muro davanti a Ernst e riparte a tutta velocità con Moussa, che impegna Sánchez dopo aver superato in velocità Chalobah. All'81' giochi quasi chiusi da una sfortunatissima autorete di Sánchez: tiro dello scatenato Moussa, deviato; la palla finisce sul palo prima di carambolare sulla schiena del portiere, che si era tuffato, e infine in rete. Un guizzo di Liberali è il preludio a un apprezzabile finale in crescendo del Como, che al 93' accorcia le distanze con Douvikas, azionato da un altro bel lancio di Ramón. Ma è troppo tardi per riaprire la partita. Vince il Feyenoord, 3-2.

Champions League, nel prossimo turno Como-Manchester United e Betis-Feyenoord

Nel prossimo turno il Como ospiterà il Manchester United: appuntamento a mercoledì 21 ottobre, con calcio d'inizio alle 18:45. Il Feyenoord sarà invece di scena a Siviglia contro il Betis. Anche in questo caso il match in programma il prossimo mercoledì 21 ottobre, ma con calcio d'inizio alle 21.