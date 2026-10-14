Amorim non sente il 'rumore': "In un top club è normale, il mio Milan pensa solo a crescere"

Reduce dal ko con il Benfica al debutto, il Milan cerca punti preziosi in chiave qualificazione nel secondo turno di Europa League contro il Salisburgo . Alla vigilia della sfida con gli austriaci, il tecnico Amorim presenta il match, tornando sul deludente pari con il Sassuolo e glissando sulle polemiche che lo circondano e i fantasmi che aleggiano sulla sua panchina ("L'incontro con Cardinale? Abbiamo parlato della prossima preseason...").

"Il 'rumore' riguarda gli altri, io penso a far crescere il Milan"

Nessun turbamento dunque per il portoghese, che chiarisce la sua filosofia riguardo le critiche esterne: "Dalla gara con la Juventus ho capito che questo è inevitabile se si allena un grande club e non vinci... È normale, ma io ho un altro compito e il rumore intorno lo lascio alle altre persone. Se guardo alla squadra, vedo che stiamo crescendo, creiamo di più e pressiamo meglio".

"Con il Salisburgo sarà difficile..."

Inquadrando la partita sul campo, Amorim non ha dubbi: "Noi siamo all'inizio e lavoriamo per crescere, ma facendo anche i punti. Senza dubbio il Salisburgo sarà un avversario tosto, sono famosi per il ritmo che sono in grado di imprimere alla gara, dovremo essere forti fisicamente. La delusione per il risultato con il Sassuolo l'abbiamo provata tutti, ma dobbiamo voltare pagina e pensare al futuro, faremo di tutto per cercare di vincere".