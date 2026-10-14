Mancini scherza: "Donnarumma riposa? Valutiamo se mettere il quarto portiere"

Psg, che lezione al Manchester City. Liverpool e Aston Villa a valanga. Dortmund ko

Il mercoledì del secondo turno di Champions League riserva gol ed emozioni: spicca l'erroraccio di Donnarumma
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4 min

Pubblicato il 14.10.2026, 21:00 (Aggiornato il 14.10.2026, 23:21)

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Il mercoledì del secondo turno di Champions League si apre con il netto successo del Liverpool che passa a Linz, in casa del Lask con il roboante punteggio di 6-3Grande protagonista Barcola, autore di una tripletta.

Lask-Liverpool 3-6: cronaca, tabellino e statistiche

Fari puntati su Manchester City-Psg

Dopo il prologo con il successo dei Reds, e al netto di Roma-Real Madrid, la serata di Champions è proseguita con l'appuntamento di gala dell'Etihad di Manchester tra City e Psg e con gli altri match in programma Aston Villa-Fenerbahce, Betis-Porto, Bodo-Dortmund, Shakhtar-Aek e Slovan Bratislava-Stoccarda.

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