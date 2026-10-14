Psg, che lezione al Manchester City. Liverpool e Aston Villa a valanga. Dortmund ko
Il mercoledì del secondo turno di Champions League si apre con il netto successo del Liverpool che passa a Linz, in casa del Lask con il roboante punteggio di 6-3. Grande protagonista Barcola, autore di una tripletta.
Lask-Liverpool 3-6: cronaca, tabellino e statistiche
Fari puntati su Manchester City-Psg
Dopo il prologo con il successo dei Reds, e al netto di Roma-Real Madrid, la serata di Champions è proseguita con l'appuntamento di gala dell'Etihad di Manchester tra City e Psg e con gli altri match in programma Aston Villa-Fenerbahce, Betis-Porto, Bodo-Dortmund, Shakhtar-Aek e Slovan Bratislava-Stoccarda.
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