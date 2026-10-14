La Curva Sud dedica una coreografia a Mourinho: le tre foto, la bellissima scritta e la reazione da brividi di José

"Chi ha vinto con la Roma non può essere dimenticato, allenatore del Real Madrid José Mourinho". Applauso. Ovazione. Sono le 20.59 quando José Mourinho entra all'interno dello stadio Olimpico da allenatore del Real Madrid. Poco prima, al momento della lettura delle formazioni, lo speaker Matteo Vespasiani ha tributato all'unico allenatore capace di vincere in giallorosso dal 2008 ad oggi un giusto omaggio. Nel frattempo, al momento dell'ingresso in campo, in Tevere bassa, lato Sud, è comparso uno striscione: "Per il mondo Special per Roma immortale. Ave Mou". Essenziale. Nel frattempo la Curva Sud, al momento dell'ingresso in campo, si colora di giallo e rosso e scrive: "As Roma Sine Metu". E la Roma così inizia: senza paura. Nel frattempo le telecamere inquadrano Totti, con Noemi e i figli, e gli occhi di Mourinho, sinceramente emozionati. Ma non è niente rispetto a quello che succede al minuto 8 quando in Curva Sud compaiono tre stendardi: c'è Mou con la Conference, che esulta e che corre sotto la Sud. E poi una scritta: "Chi porta gloria a Roma Roma lo onorerà per sempre. Oggi le tue mani consacrano le spola opima (il bottino di guerra, inteso come massimo onore, ndr) e il popolo ti tribuna la gloria eterna". E poi il coro José Mourinho, per un paio di minuti buoni. Da parte di tutto lo stadio. Compare un altro striscione: "A Budapest ci hai difeso fino all'inferno. Bentornato Josè, romanista in eterno".