Totti torna all'Olimpico con Noemi per Roma-Real Madrid: emozioni da Champions

Francesco Totti è all'Olimpico per Roma-Real Madrid. L'ex capitano, insieme alla compagna Noemi Bocchi, è entrato allo stadio quasi in incognito, evitando gli ingressi abituali. A invitarlo è stata la società , che lo ha voluto in tribuna per una notte di Champions speciale e carica di significati, per il blasone dell'avversario e, soprattutto, per il ritorno di José Mourinho all'Olimpico. Nel pomeriggio era stato lui stesso ad anticipare la sua presenza con una battuta: "Erano due anni che non andavo".

Totti all'Olimpico per Roma-Real Madrid

Lo stadio è tutto esaurito per la grande sfida. Sugli spalti sono comparsi striscioni dedicati a Mourinho, accolti dagli applausi del pubblico, mentre la Curva Sud ha esposto una coreografia con la scritta "AS Roma sine metu". Totti aveva chiesto proprio questo: un omaggio di tutta la città all'allenatore delle due finali europee consecutive.

Prima della partita, l'ex capitano aveva detto: "Sarà una partita difficile per entrambe e poi quando vieni a giocare all'Olimpico con 70.000 persone non è semplice", e i tifosi giallorossi in fatto di calore non hanno per nulla deluso.