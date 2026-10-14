Koné esce in lacrime durante Roma - Real Madrid: come sta e l'emergenza per Gasperini
Cristante out, Svilar pure e adesso anche Manu Koné. Gian Piero Gasperini perde un altro titolarissimo: il francese è uscito al 17' della sfida contro il Real Madrid per un problema muscolare ai flessori della gamba sinistra. Domani ci saranno gli esami ma visto come è uscito dal campo, con la faccia stravolta, in lacrime e la maglia davanti al volto, la sensazione è che possa trattarsi di uno stop piuttosto lungo. Un problema non da poco per Gasperini visto che sabato già si gioca contro il Genoa e martedì 20 all'Olimpico sarà ancora Champions contro lo Slovan Bratislava.
Articolo in aggiornamento
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