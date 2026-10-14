Retroscena Totti: prima della partita l'incontro riservato con Corbin Friedkin 

In mattinata, alla presentazione dell'Album Panini, Francesco Totti aveva detto che i tempi per il ritorno alla Roma non erano maturi. Vero. Ma intanto in serata, prima di Roma - Real Madrid, lo storico capitano giallorosso ha incontrato, come raccontato da Prime, in una saletta riservata dell'Olimpico, il figlio di Dan Friedkin, Corbin. Poi anche un saluto con il Ceo Galantic. Un atto di giusta cortesia da parte della proprietà giallorossa nei confronti dell'uomo più rappresentativo della sua storia, un segnale importante nell'anno che porterà al centenario.