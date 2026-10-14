Gasperini risponde secco a Mourinho: "Noi morti? Erano loro che non ne potevano più, per 80' li abbiamo surclassati"

Come la metti? Più l'orgoglio per 80' bellissimi o più la frustrazione per come è finita negli ultimi 10? Gian Piero Gasperini ha accusato la botta. Poco da dire, poco da fare, aveva accarezzato l'idea di tre punti preziosissimi e bellissimi. E invece la notte è amarissima: "Ci siamo piantati, quasi fossimo paralizzati dalla situazione". Mourinho ha detto che la Roma , giocando così, dopo 80' era morta . Gasperini, punto nell'orgoglio, risponde secco: "A me sembra che erano loro che non ne potevano più, li abbiamo surclassati in tutto. Loro hanno segnato su calcio d'angolo, ma per il resto non sono stati all'altezza. Gli infortunati? Dybala un risentimento, Koné un'elongazione da valutare, gli altri sono acciacchi".

Gasperini conferenza dopo Roma - Real Madrid, cosa ha detto

"Eravamo delle sagome, passivi, questo dà fastidio, sui gol. Mentre la partita è stata tutt'altro. C'è il rischio di guardare tutti gli ultimi sette minuti, io non posso farlo ma è chiaro che le partite vanno portate in fondo": queste le parole di Gasperini in conferenza stampa.

E, ancora: "Ci è mancata un po' di personalità nel finale, anche nel capire che era il momento cruciale. Questo purtroppo succede, dobbiamo avere la forza di vedere il resto della gara. Sugli angoli nel primo tempo eravamo stati positivi, poi nel finale siamo rimasti paralizzati, hanno segnato con troppa facilità. Una partita del genere non doveva avere questo epilogo. La sconfitta è pesante ma dobbiamo reagire subito, altrimenti corriamo il rischio di cancellare tutta quella che è stata la partita. Ci sono degli acciacchi ma reagiremo forte, perché questa squadra deve continuare a portarsi dietro delle cose in campionato e in Champions".

Si torna sempre al solito discorso, questo gioco rende complicato chiudere le partite? "Ci sono squadre con fisicità importante che quando devono buttano dentro uomini e palle e noi dobbiamo migliorare. Non è una questione fisica, sul 3-1 abbiamo avuto occasioni con Mora e Pellegrini. Loro erano disperati, hanno messo dentro tutti gli attaccanti. Merito per loro, noi usciamo delusi dall'epilogo, ma siamo stati all'altezza del Real e, anzi, molto superiori".