Mourinho senza filtri: "Sul 3-1 i giocatori della Roma erano morti e allora noi..."

Al fischio finale ha lasciato subito la pista dell'Olimpico, facendo segno col dito della vittoria verso i suoi tifosi. Per oltre un'ora José Mourinho ha visto le streghe poi, in 10', ha portato a casa tre punti e vittoria. Mettendosi alle spalle la seconda vittoria di fila in Champions e tutte le critiche che arrivano dalla Liga. Che partita è stata? Dice Mou: "Due partite all'interno della stessa partite. La Roma è stata superiore in tutti, tutti, gli aspetti. Ci hanno sorpreso con Soulé più esterno rispetto alle partite precedenti, poi nel secondo tempo abbiamo preso un gol ridicolo. Sul 3-1 la partita era morta, ma in realtà erano morti i giocatori della Roma perché giocare così è difficile". Decisivo, alla fine, è stato Endrick: "Sapevo che era impossibile darlo in prestito alla Roma. Sapevo quanto ci poteva essere utile, Hermoso lo abbiamo ammazzato per un'ora poi...".