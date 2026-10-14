Il calcio italiano crolla! Roma e Como ko dopo Inter e Napoli: non era mai accaduto nella storia della Champions
Il ko della Roma contro il Real Madrid (con i Blancos di Mourinho capaci di recuperare nel finale il risultato) arriva a poche ore di distanza dalla sconfitta del Como sul campo del Feyenoord e sancisce una vera e propria disfatta per le squadre italiane, protagoniste di prove incolori.
Roma e Como ko: il calcio italiano a picco
Le sconfitte di Gasperini e Fabregas si vanno ad aggiungere a quelle di Inter e Napoli, che nella gironata di martedì 13 ottobre erano stati battuti rispettivamente da Bruges (4-3 a San Siro) e Villarreal (3-1 in Spagna). Quattro ko pesanti per le nostre rappresentanti in Champions.
Quattro ko nello stesso turno: un dato storico
Quattro sconfitte che fanno registre un dato amaro e particolarmente significativo. Per la prima volta nella storia di questa competizione, quattro squadre italiane hanno perso nel corso dello stesso turno di Champions League. Una serie di risultati che fanno riflettere sul valore del nostro calcio a livello internazionale.
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