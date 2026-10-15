Mourinho: "Non ci sono parole per questa accoglienza"

Mancini, Pellegrini e Dybala incontrano Mourinho: chiacchiere e sorrisi dopo Roma-Real Madrid

I tre calciatori giallorossi salutano l'ex tecnico al termine della sfida di Champions League
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2 min

Pubblicato il 15.10.2026, 08:45

MourinhoDybala

L'Olimpico ha salutato il ritorno di Josè Mourinho con un'accoglienza speciale: lo "Special One" è stato osannato dai tifosi giallorossi nel pre partita e durante la sfida tra la Roma e il Real Madrid, che si è chiusa con il successo dei Blancos per 4-3. I tifosi della Roma non hanno dimenticato il tecnico portoghese, al quale hanno dedicato cori, applausi e striscioni.

 

La Curva Sud dedica una coreografia a Mourinho: le tre foto, la bellissima scritta e la reazione da brividi di José

 

Mourinho e il saluto dell'Olimpico

Anche i suoi "vecchi" calciatori si sono uniti al saluto. Al termine della sfida Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, tre giocatori con i quali il mister portoghese aveva instaurato un rapporto speciale, lo hanno atteso all'uscita degli spogliatoi per un saluto speciale. 

L'abbraccio con Dybala, Pellegrini e Mancini

Il difensore, il centrocampista e l'attaccante argentino si sono fermati con Mourinho per scambiare quattro chiacchere: tra sorrisi e abbracci. II ricordo di Mourinho resta indelebile a Trigoria e dintorni. 

 

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