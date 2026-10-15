Mancini, Pellegrini e Dybala incontrano Mourinho: chiacchiere e sorrisi dopo Roma-Real Madrid

L'Olimpico ha salutato il ritorno di Josè Mourinho con un'accoglienza speciale: lo "Special One" è stato osannato dai tifosi giallorossi nel pre partita e durante la sfida tra la Roma e il Real Madrid, che si è chiusa con il successo dei Blancos per 4-3. I tifosi della Roma non hanno dimenticato il tecnico portoghese, al quale hanno dedicato cori, applausi e striscioni.