Mancini, Pellegrini e Dybala incontrano Mourinho: chiacchiere e sorrisi dopo Roma-Real Madrid
L'Olimpico ha salutato il ritorno di Josè Mourinho con un'accoglienza speciale: lo "Special One" è stato osannato dai tifosi giallorossi nel pre partita e durante la sfida tra la Roma e il Real Madrid, che si è chiusa con il successo dei Blancos per 4-3. I tifosi della Roma non hanno dimenticato il tecnico portoghese, al quale hanno dedicato cori, applausi e striscioni.
Mourinho e il saluto dell'Olimpico
Anche i suoi "vecchi" calciatori si sono uniti al saluto. Al termine della sfida Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, tre giocatori con i quali il mister portoghese aveva instaurato un rapporto speciale, lo hanno atteso all'uscita degli spogliatoi per un saluto speciale.
L'abbraccio con Dybala, Pellegrini e Mancini
Il difensore, il centrocampista e l'attaccante argentino si sono fermati con Mourinho per scambiare quattro chiacchere: tra sorrisi e abbracci. II ricordo di Mourinho resta indelebile a Trigoria e dintorni.
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