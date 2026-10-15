Endrick e il retroscena sull'ingresso in campo prima del gol alla Roma: "Ero in panchina a parlare con Dio e quando..."

Endrick ha fatto male alla Roma. Proprio lui, l'oggetto del desiderio , il quasi ex, l'uomo che è stato cercato durante l'ultima finestra di mercato senza mai uscire dalla lista dei desideri di Gasperini e D'Amico. Il ragazzino brasiliano ha dimostrato di non essere un giocatore del Real Madrid per caso. Dopo aver messo piede in campo per quattro minuti nella Liga, l'attaccante esterno è stato buttato nella mischia all'Olimpico quando mancava più di mezz'ora al triplice fischio. Il suo impatto è stato mostruoso, al di là del gol. "Sento ancora l'adrenalina della partita, sembra quasi irreale. Ero in panchina a parlare con Dio e, voltandomi, mi hanno chiamato per entrare. Ho continuato a pregare. Non mi aspettavo di scendere in campo così presto! Voglio aiutare la mia squadra e l'allenatore. La cosa più importante è che il Madrid vinca: se non dovessi dare il mio contributo, sarei il primo a farmi da parte. Essere al Madrid è una sfida, e lotterò ogni singolo giorno per conquistarmi il mio posto", ha detto a fine partita.

Endrick vuole vincere tutto con il Real Madrid

Endrick riavvolge il nastro: "La situazione era complicata. Stavo parlando con Mourinho quando, alzando lo sguardo, ho visto che Malen aveva appena segnato un altro gol. Ma noi siamo il Real Madrid: lottiamo in ogni partita, a prescindere da tutto. È quello che abbiamo fatto e continueremo a fare. Abbiamo ancora la Champions League, la Coppa del Re, il campionato... tutte le competizioni, e vogliamo vincerle tutte".

Rebus minutaggio nella Liga

"Se Mourinho mi farà giocare di più? Non lo so. Gli allenatori non prendono decisioni basandosi su ciò che è meglio per il singolo giocatore. Fanno ciò che è meglio per la squadra. Io continuerò a lottare e a lavorare sodo ogni giorno per aiutare il gruppo: è questo che intendo fare per tutta la mia carriera». La squalifica di Vinicius, fermato per quattro giornate nella Liga, dovrebbe garantire più minutaggio al baby brasiliano: "In fondo sapevamo che avrebbe dovuto essere una squalifica di due giornate, ma nel nostro intimo sapevamo che non sarebbero state solo due. Quello che stanno facendo a Vini è pura follia e la situazione non cambierà. Sapevamo che sarebbe finita così, che avrebbero preso di mira Vini. È un ragazzo forte che lotta sempre contro tutto e tutti. Quando tornerà, sarà al massimo".