Mbappé e il siparietto con il figlio di Alessio Cerci: c'è un motivo se bighellonava con Koné

ROMA - Divertente siparietto prima della partita che il Real Madrid ha vinto 4-3 in rimonta sulla Roma , allo Stadio Olimpico, nella 2ª giornata della fase campionato della Champions League: all'ingresso dagli spogliatoi per andare al centro del campo prima del match, Kylian Mbabbé del Real , non senza un accennato ghigno beffardo, ha dato una spinta al romanista Manu Koné . A rimanere sorpresi sono stati soprattutto i ragazzini che i due campioni portavano per mano, come è ormai prassi da anni all'ingresso in campo delle partite di campionato e di coppa.

Mbappé e Koné compagni nella Francia

Immortalato dalle telecamere di Dazn Spagna, l'attaccante del Real Madrid ha poi spiegato quel gesto, assolutamente scherzoso, al giovane che lo accompagnava, che peraltro è il figlio di Alessio Cerci (ex calciatore della Roma, con una lunga carriera tra Serie A e B e un paio di brevi esperienze nell'Atletico Madrid), Leonardo, entrato nella scuola calcio della Roma lo scorso anno. Il motivo è semplice: Mbappé e Koné si conoscono bene, e sono evidentemente amici, perché compagni di squadra nella nazionale francese. Il bomber dei Blancos conta, a oggi, 107 presenze e 67 gol con la maglia della Francia, mentre il centrocampista giallorosso è a quota 22 gettoni senza reti finora. I sorrisi, per Koné, sono finiti con la partita: prima ancora di vivere la bruciante sconfitta in rimonta per 4-3 con il Real Madrid, il giocatore della Roma è uscito dal campo dopo soli 17 minuti per un infortunio muscolare alla coscia destra.