I tifosi del Psg di spalle: cosa significa il duro sfottò a Donnarumma e al Manchester City

Lo sfottò dei tifosi del PSG a Donnarumma e Manchester City

Sullo 0-3, dopo poco più di mezz'ora di gioco, il settore ospiti si è voltato di spalle al campo: i sostenitori si sono abbracciati e hanno cominciato a saltare tutti insieme, dando vita al Poznan. La scena non è passata inosservata, anche per il significato che quel gesto ha assunto negli anni per il pubblico di casa. Il Poznan, infatti, è diventato uno dei marchi di fabbrica della tifoseria del Manchester City, che lo ha adottato nel 2010, dopo la partita contro il Lech Poznan. La coreografia prende il nome proprio dalla squadra polacca, i cui sostenitori erano soliti celebrare in questo modo le imprese della propria formazione. Il meccanismo è semplice, ma di grande impatto visivo: i tifosi si dispongono spalla a spalla, si abbracciano, voltano le spalle al terreno di gioco e saltano all'unisono, trasformando un'intera curva in un muro in movimento. Quando a eseguirlo sono i sostenitori avversari, però, il gesto può assumere un significato diverso: una maniera per sottolineare la propria superiorità e comportarsi come se la partita fosse ormai chiusa. Emblematica la ripresa di Donnarumma di spalle che guarda verso la curva dei suo ex tifosi: nel 2025 infatti il portiere italiano era passato dai parigini ai Citizens.

Dallo stadio al concerto degli Oasis

Il Poznan ha superato anche i confini del calcio. Liam Gallagher, frontman degli Oasis e noto sostenitore del Manchester City, ha coinvolto il pubblico durante un concerto, invitando i presenti ad abbracciarsi e a voltarsi di spalle per riprodurre la coreografia davanti al palco. Un'immagine diventata simbolica del legame tra la band e i colori azzurri di Manchester.