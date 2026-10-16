147 reti in due giornate: la Champions è una fabbrica del gol

Centoquarantasette gol in due giornate . È vero che da sempre la Champions è un altro mondo, perché il meglio d’Europa è tutto lì, ma 147 reti sono una cifra che sbalordisce. L’anno scorso i gol dopo due giornate erano 129; due anni fa, la prima volta della Champions con questa formula stile campionatino, ancora meno, erano 114. In due stagioni , dal 2024-25 a oggi, c’è stato un aumento di 33 reti . È un dato considerevole, a cui possiamo aggiungere altri due elementi significativi. Nella prima edizione, sempre a questo punto del torneo, c’erano quattro squadre che ancora non avevano segnato, Bologna , Shakhtar, Salisburgo e Young Boys; l’anno successivo ce n’erano solo due, Olympiakos e Ajax; quest’anno tutte le trentasei squadre della Champions sono già andate a segno . Altro dato. Nel 24-25 il capocannoniere era Kane con 4 reti; l’anno scorso primo posto a Mbappé con 5; quest’anno i capocannonieri sono tre a quota 4, Tresoldi , Demirovic e Haaland.

La tendenza: fondamentale segnare

Due giornate non sono fortemente indicative, offrono un valore parziale, però la tendenza è questa, l’aumento delle reti è già eloquente. È come se le squadre avessero preso sempre più confidenza con questo formato, dove la differenza-reti è il secondo criterio, dopo i punti, a determinare una qualificazione o una eliminazione. Gli esempi di quest’ultima giornata sono il 6-0 dell’Aston Villa sul Fenerbahce, con una formula diversa magari gli inglesi si sarebbero fermati sul 4-0 anche solo per tirare il fiato, e i due gol segnati dagli austriaci del Lask quando il Liverpool era sul 6-1 e forse anche quelle due reti, in apparenza insignificanti, potranno determinare una promozione.

La crescita delle squadre a cui piace sorprendere

C’è una crescita interessante di squadre che, affacciandosi in una ribalta internazionale, perdono ogni inibizione e si spingono all’attacco. Squadre non scriteriate, ma a cui piace sorprendere. Se i norvegesi del Viking, ispirandosi ai connazionali del Bodø/Glimt, fanno tre gol al Bayern mettendolo in seria difficoltà, e se il Bruges viene a San Siro e ne fa quattro all’Inter con l’esuberanza della sua giovinezza, qualcosa vorrà dire. Poi, è chiaro, sono sempre le grandi armate a stabilire la differenza, il Psg di Dembelé e Barcola ha già segnato 10 gol, il Barcellona 9, il Liverpool 8, ma questo rientra nella norma.

Il contributo delle italiane

Domandona: grandi attacchi o difese colabrodo? La via di mezzo è molto democristiana, ma in effetti in queste due giornate si sono visti attacchi fantastici e difese orribili (portieri compresi). Basta prendere le nostre quattro per avere un’idea chiara. In due partite l’Inter (che due anni fa era ottava, aveva segnato 4 gol e subiti 0) è stata capace di segnare quattro volte e di beccare sei gol; la Roma 4 fatti e 5 subiti; il Como 6 all’attivo, 4 al passivo; il Napoli una rete realizzata e quattro incassate. Questa è la partenza di squadre che rappresentano un calcio inadeguato, troppo al di sotto del livello medio della Champions. Forse non esiste un comun denominatore che tiene insieme le difficoltà delle nostre, ognuna vive di disagi propri, l’Inter è logora (e non se ne accorge perché in Europa gioca come se fosse nel suo campionato), il Napoli ha problemi di organico e di rapporti interni, il Como è al primo anno col doppio impegno, mentre la Roma è finita in una notte incredibile.