Crollo Italia nel ranking Uefa: finisce sotto ad Azerbaigian e Grecia!
Il calcio italiano prova a rialzare la testa in Europa, ma la strada verso il posto aggiuntivo nella prossima Champions League resta in salita. Dopo una due giorni da dimenticare nella massima competizione europea, chiusa senza conquistare punti, l'Italia ha reagito con un percorso perfetto tra Europa League e Conference League, recuperando una posizione nel ranking UEFA stagionale. Le vittorie di Milan, Juve e Atalanta hanno permesso agli azzurri di salire al nono posto della graduatoria, raggiungendo la Francia a quota 5.214 punti. Un piccolo passo avanti che, tuttavia, non basta per avvicinarsi in maniera significativa alle prime posizioni. A guidare la classifica è sempre l'Inghilterra con 6.611 punti, seguita dal Portogallo (6.300) e dalla sorprendente Norvegia (6.200). Completano la top 5 Germania (6.142) e Spagna (6.125). Davanti all'Italia figurano anche Turchia (5.900), Azerbaigian (5.625) e Grecia (5.400).
Italia, il secondo posto è lontano ma non impossibile: la situazione
Gli azzurri pagano attualmente un ritardo di 1.086 punti dal Portogallo, secondo in classifica, mentre la quinta posizione occupata dalla Spagna dista 911 punti. Particolarmente sorprendente il rendimento dell'Azerbaigian, che ha beneficiato anche del successo per 2-0 del Sabah FK contro lo Slavia Praga nella seconda giornata di Champions League. L'obiettivo resta uno dei primi due posti del ranking stagionale, che garantiscono alle rispettive federazioni una squadra aggiuntiva nella Champions 2027/28. Un traguardo complicato, soprattutto considerando il rendimento delle concorrenti, ma ancora raggiungibile. Il calendario offre infatti numerose opportunità per recuperare terreno. Mancano sei giornate alla conclusione della fase campionato di Champions League, prima dell'inizio degli scontri a eliminazione diretta. A queste si aggiungono le partite di Europa League e Conference League, fondamentali per incrementare il punteggio complessivo.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS