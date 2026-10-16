Crollo Italia nel ranking Uefa: finisce sotto ad Azerbaigian e Grecia!

Il calcio italiano prova a rialzare la testa in Europa, ma la strada verso il posto aggiuntivo nella prossima Champions League resta in salita. Dopo una due giorni da dimenticare nella massima competizione europea, chiusa senza conquistare punti, l'Italia ha reagito con un percorso perfetto tra Europa League e Conference League, recuperando una posizione nel ranking UEFA stagionale. Le vittorie di Milan, Juve e Atalanta hanno permesso agli azzurri di salire al nono posto della graduatoria, raggiungendo la Francia a quota 5.214 punti. Un piccolo passo avanti che, tuttavia, non basta per avvicinarsi in maniera significativa alle prime posizioni. A guidare la classifica è sempre l'Inghilterra con 6.611 punti, seguita dal Portogallo (6.300) e dalla sorprendente Norvegia (6.200). Completano la top 5 Germania (6.142) e Spagna (6.125). Davanti all'Italia figurano anche Turchia (5.900), Azerbaigian (5.625) e Grecia (5.400).