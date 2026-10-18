Yaya Touré allena lo Slovan Bratislava e pensa alla Roma: "Sensazione molto positiva"

Lo Slovan Bratislava si avvicina alla trasferta di Champions League contro la Roma con il morale alto. La formazione slovacca ha superato con un netto 3-0 lo Spartak Trnava nel derby e al termine della gara, il tecnico Yaya Touré ha espresso la propria soddisfazione: "Sono molto soddisfatto delle prestazioni complessive della squadra e di diverse prestazioni individuali. Abbiamo vinto assolutamente meritata, è davvero una sensazione molto piacevole. Dopo l’incontro , ho visto molti sorrisi nello spogliatoio , è un sollievo per tutti noi in un certo senso, d’altra parte dobbiamo passare rapidamente alla preparazione per il prossimo duello, dopotutto lunedì voliamo a Roma ".

Yaya Touré verso la Roma: "Ho davvero una sensazione molto positiva"

Per Touré, il derby ha rappresentato anche un’occasione per vivere da vicino il clima del calcio slovacco. La vittoria ha reso ancora più positiva la giornata, ma l’attenzione del tecnico è già rivolta alla partenza per l’Italia e alla preparazione della gara contro i giallorossi: "Ho vissuto il mio primo derby in Slovacchia, lo stadio era pieno durante il riscaldamento e l’atmosfera era ottima. Dato che abbiamo vinto, ho davvero una sensazione molto positiva, ma allo stesso tempo sto già pensando che lunedì voleremo per Roma e dobbiamo prepararci per il prossimo duello".