La Roma ritrova lo Slovan Bratislava e l'ex calciatore stuzzica i giallorossi: "Noi facemmo a pezzi Totti e gli altri e nello spogliatoio..."

Le aspettative erano altissime. Impossibile dimenticarlo: per la prima volta la Roma lasciava l'epoca dei Sensi e si proiettava in quella americana. Presente, ma soprattutto tanta voglia di futuro. Di Benedetto, col suo anello quasi papale e gli amici giornalisti al seguito, presidente; Sabatini ds, Fenucci l'uomo dei conti, Mauro Baldissoni l'amico senza (ancora) incarichi ufficiali. Franco Baldini il re delle idee, però da Londra. Sarebbe arrivato mesi dopo, nel frattempo aveva già sganciato una bomba su Trigoria parlando della pigrizia di Totti. Era l'estate del 2011 . Il primo avversario della nuova Roma made in Usa un'illustre sconosciuta: lo Slovan Bratislava . Sembrava una formalità, quel preliminare di Europa League. E, invece: 1-0 per gli slovacchi all'andata, 1-1 al ritorno. Giallorossi fuori, subito polemiche.

Roma - Slovan Bratislava 2011: cosa successe tra Totti e Luis Enrique

Due, in particolare: all'andata Luis Enrique mise in campo per soli 4' - più recupero - Marco Borriello, facendo scattare un ricchissimo premio contrattuale per l'attaccante (si parlò, all'epoca, di 300mila euro). Al ritorno, nella viralissima partita dei "26 euro pe' vede' Verre" fuori Totti a 15' dal termine e dentro Okaka. La Roma, in quel momento, era ai supplementari. Finì con l'eliminazione, Totti imbestialito, bufera già al 26 di agosto. Nello Slovan giocava Marian Had, una leggenda in patria: oggi 44 anni, ha vestito anche la maglia dello Sporting Lisbona. In un'intervista al portale slovacco "sport24" ha ripercorso quei momenti: "Facemmo a pezzi Totti (che all'andata giocò solo il quarto d'ora finale al posto di Caprari, ndr) e la Roma - le sue parole -. Karel Jarolím, il nostro allenatore, fu sostituito da Vlado Weiss poco prima della doppia sfida con la Roma. Tutto cambiò improvvisamente, ma è normale quando si cambia allenatore. In ogni caso, fino a quel momento partimmo con l'idea che loro fossero i chiari favoriti e che non avessimo nulla da perdere. Luis Enrique, al ritorno, sostituì Totti e lui era davvero arrabbiato. Era chiaramente furioso e c'era molto risentimento per quella sostituzione. Probabilmente anche questo ha contribuito all'atmosfera negativa in campo e penso che ci abbia aiutato. Certo, il successo è stato incredibile e nessuno se lo aspettava. Siamo scesi in campo con l'idea di voler dare seguito alla vittoria casalinga. Ma sapevamo chi avevamo di fronte ed eravamo realisti. Grazie a Dio ci siamo riusciti e siamo passati al turno successivo".

Lo spogliatoio quasi distrutto

Had racconta anche che Weiss, a fine partita, baciò il terreno dell'Olimpico e che nello spogliatoio ci fu una festa esagerata. Tanto che qualche romanista gradì poco: "Se è vero che abbiamo quasi distrutto lo spogliatoio? Sì, si potrebbe dire di sì (ride, ndr). Quei festeggiamenti sono stati davvero sfrenati, ma brevi. Li ricordo con grande affetto perché eravamo un gruppo fantastico e l'intesa nella squadra era eccellente. Tutto è iniziato con i massaggiatori, poi noi... La gioia era immensa allo stadio di Roma e anche sull'aereo. Era qualcosa che in qualche modo non ci aspettavamo ed è per questo che ci siamo divertiti così tanto". Sono passati quindici anni da quel giorno, domani non sarà più Europa League ma Champions e l'analisi di Had è realistica: "Cerchiamo di essere concreti e diciamo che Slovan gioca contro l'AS Roma. Hanno segnato tre gol contro il Real Madrid. Quando riesci a fare una cosa del genere, dimostra che hai una qualità e una forza enormi. Di certo le hanno. Il fatto che il Real abbia ribaltato il risultato, va bene. È il Real Madrid. Ma lo Slovan affronterà un avversario estremamente forte. Non sarà il Paris Saint-Germain, ma sarà qualcosa di simile. Non dico che Slovan non possa fare il colpaccio, ma dobbiamo essere realisti".

Slovan a caccia di punti

Anche perché lo Slovan, allenato da Yaya Touré, in 10 partite delle fase a gironi non ha ancora conquistato punti: "Giocano in Champions League e non esistono avversari deboli. Bisogna credere che l'avversario avrà un momento di difficoltà, una serata sottotono. Lo Slovan ha qualità e forza, ma è discutibile se siano sufficienti contro squadre come la Roma e lo Stoccarda, ad esempio. È difficile per me fare una previsione, ma vedremo. Sarei molto contento se ci riuscissero".