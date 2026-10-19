Champions League, gli arbitri di Inter-Shakhtar e Como-Manchester United

La Uefa ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per le gare di Champions League in programma mercoledì 21 ottobre , in occasione della terza giornata della fase campionato. Riflettori puntati su Inter e Como , impegnate rispettivamente contro Shakhtar Donetsk e Manchester United . Al "Sinigaglia" ci sarà l'arbitro di Manchester City-Psg .

Champions League: Osmers arbitra Inter-Shakhtar: nessun precedente con le due squadre

Sarà il tedesco Harm Osmers a dirigere l'incontro che vedrà protagoniste Inter e Shakhtar Donetsk: fischio d'inizio previsto per le ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Il 41enne originario di Brema, internazionale dal 2020, sarà coadiuvato dagli assistenti Christian Gittelmann e Christian Dietz, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato a Florian Exner. In sala Var agiranno i connazionali Robert Schröder e Benjamin Brand. Osmers è alla sua seconda apparizione in Champions League e non vanta nessun precedente con Inter e Shakhtar. Curiosità: l'anno scorso, Osmers non ha arbitrato nessuna partita di Champions. Tornerà a partecipare al massimo torneo continentale a più di due anni di distanza dalla sua prima e (finora) ultima volta.

Como-Manchester United, l'arbitro sarà il tedesco Jablonski

Squadra arbitrale tutta tedesca anche per Como-Manchester United, affascinante sfida in riva al lago che andrà in scena mercoledì alle ore 18:45, nella splendida cornice dello stadio "Sinigaglia". Il direttore di gara sarà Sven Jablonski, classe '90 che ha diretto sei partite di Champions in carriera, tra la stagione in corso e l'annata 2025/26. Il 36enne, anch'egli nato a Brema, verrà coadiuvato dagli assistenti Eduard Beitinger e Robert Kempter. Quarto uomo Tobias Reichel, mentre al Var ci saranno Christian Dingert e Sören Storks. Nessun precedente con lariani e Red Devils per Jablonski, che ha avuto modo di incrociare l'altra squadra di Manchester in due occasioni: bilancio negativo per il City, arbitrato proprio contro il Psg la scorsa settimana (4-2 per i francesi). Il 20 gennaio scorso, invece, il 3-1 incassato dai Citizens sul campo del Bodo/Glimt.