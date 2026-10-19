Champions League, gli arbitri di Inter-Shakhtar e Como-Manchester United
La Uefa ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per le gare di Champions League in programma mercoledì 21 ottobre, in occasione della terza giornata della fase campionato. Riflettori puntati su Inter e Como, impegnate rispettivamente contro Shakhtar Donetsk e Manchester United. Al "Sinigaglia" ci sarà l'arbitro di Manchester City-Psg.
Champions League: Osmers arbitra Inter-Shakhtar: nessun precedente con le due squadre
Sarà il tedesco Harm Osmers a dirigere l'incontro che vedrà protagoniste Inter e Shakhtar Donetsk: fischio d'inizio previsto per le ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Il 41enne originario di Brema, internazionale dal 2020, sarà coadiuvato dagli assistenti Christian Gittelmann e Christian Dietz, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato a Florian Exner. In sala Var agiranno i connazionali Robert Schröder e Benjamin Brand. Osmers è alla sua seconda apparizione in Champions League e non vanta nessun precedente con Inter e Shakhtar. Curiosità: l'anno scorso, Osmers non ha arbitrato nessuna partita di Champions. Tornerà a partecipare al massimo torneo continentale a più di due anni di distanza dalla sua prima e (finora) ultima volta.
Como-Manchester United, l'arbitro sarà il tedesco Jablonski
Squadra arbitrale tutta tedesca anche per Como-Manchester United, affascinante sfida in riva al lago che andrà in scena mercoledì alle ore 18:45, nella splendida cornice dello stadio "Sinigaglia". Il direttore di gara sarà Sven Jablonski, classe '90 che ha diretto sei partite di Champions in carriera, tra la stagione in corso e l'annata 2025/26. Il 36enne, anch'egli nato a Brema, verrà coadiuvato dagli assistenti Eduard Beitinger e Robert Kempter. Quarto uomo Tobias Reichel, mentre al Var ci saranno Christian Dingert e Sören Storks. Nessun precedente con lariani e Red Devils per Jablonski, che ha avuto modo di incrociare l'altra squadra di Manchester in due occasioni: bilancio negativo per il City, arbitrato proprio contro il Psg la scorsa settimana (4-2 per i francesi). Il 20 gennaio scorso, invece, il 3-1 incassato dai Citizens sul campo del Bodo/Glimt.
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