Il Ceo del Bodo e quel retroscena su Mourinho: "Ai tempi della Roma non gradiva il campo. Ora noi siamo cambiati"

Chi c’era se lo ricorda bene: quando, nel 2021, José Mourinho vide per la prima volta il terreno da gioco del Bodø disse: «Meno male che non ci siamo allenati qui. Questo campo non mi piace». Sono passati cinque anni e oggi il Bodø/Glimt non è più la Cenerentola d’Europa. Frequenta abitualmente le coppe, l a scorsa stagione ha eliminato in Champions l’Inter , due anni fa, in Europa League, la Lazio. La partita di domani, quindi, per il Napoli sarà un duro banco di prova indipendentemente dal momento della squadra di Allegri. Il Bodø è cresciuto e il Ceo Frode Thomassen, ex calciatore ma anche ex dipendente del ministero della Cultura norvegese, lo rivendica: «Non siamo più quelli di Mourinho, che qui non volle allenarsi. Oggi, invece, i club vengono a fare la rifinitura qui perché sostengono sia importante».

Il Ceo del Bodo: "Duemila tifosi a Napoli, siamo pronti"

Il club, tra l’altro, sta costruendo il nuovo stadio, un’arena artica da oltre 100 milioni. C’è un po’ di polemica in Norvegia per il nome dell’impianto ma Thomassen non se ne cura: «L’importante è che sia quello che abbiamo immaginato: uno stadio confortevole, moderno, tecnologico». I lavori termineranno tra un paio d’anni, forse anche meno, quindi il club è focalizzato sul presente: «La squadra è già a Napoli. In Norvegia fa freddo, piove, c’è vento, i giocatori possono allenarsi con un clima migliore. Ci aspetta una partita importante, non conta che la squadra sia in un momento non positivo, è un gruppo con grandi giocatori e un ottimo allenatore. Ci saranno circa duemila tifosi pronti a seguirci, per noi è una partita importante e vogliamo fare bene». Per continuare a stupire ancora? Thomassen risponde con diplomazia: «Non so se il nostro modello sia esportabile, Bodø è il primo paese dopo il circolo polare artico, con delle sue peculiarità. Ma sicuramente una cosa si può copiare: costruire qualcosa passo dopo passo, pietra dopo pietra». Esattamente quello che servirebbe al Napoli.