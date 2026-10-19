Gasperini a sorpresa: "Per Dybala ci vorranno altre due settimane". Pellegrini: "Vogliamo restare in alto"

La sorpresa - non positiva - di Gian Piero Gasperini . Paulo Dybala domani non ci sarà, neppure in panchina, e sarà out per un altro paio di settimane: "La risonanza effettuata ieri ha evidenziato una piccola lesione, ci vogliono due settimane in più. Speravamo che il recupero fosse un po' più rapido". La speranza, a questo punto, è che Dybala torni a Manchester, il 3 novembre. Nel frattempo, ancora una volta, Gasp farà di necessità virtù. Di sicuro, domani all'Olimpico contro lo Slovan Bratislava, la Roma deve vincere "per alimentare la possibilità di andare avanti. Lo Slovan - sottolinea Gasperini - è una squadra dinamica, atleticamente preparata, nel panorama della Champions non è tra quelle di prima fascia. Non dobbiamo sottovalutarli e non lo faremo, abbiamo bisogno dei tre punti". Dubbi di formazione: Castro può giocare con Malen? "Santiago ha fatto un gran gol, per caratteristiche potrebbero giocare insieme in questa partita, probabilmente in corso, non voglio snaturare gli schemi di una squadra che sta facendo bene. Il reparto funziona, tutti hanno caratteristiche diverse e per adesso va bene così". Emergenza a centrocampo con Hermoso mediano? Altra risposta molto chiara di Gasperini: "Quando l'ho provato lì non c'erano Lorenzo e de Roon, spero che Hermoso resti dove è. Pisilli e de Roon sono a disposizione, Pellegrini può essere più offensivo ma può essere anche arretrato. E speriamo di avere a disposizione Cristante per Napoli. Intanto per domani recuperiamo Malen, un po' di turnover ci sarà".

Roma, quanti punti servono per il passaggio ai playoff

La partita di domani, ribadisce Gasperini, è importante anzi fondamentale in chiave classifica: "Gli ultimi tre anni ci dicono che servono 10-11 punti. Dobbiamo vincere le partite in casa, poi vediamo quello che succede fuori. Io non avuto dubbi sui giocatori presenti, quando ho parlato della rosa mi riferivo solo a una mera questione numerica viste le tante partite. Lulli - chiarisce - lo avevo già notato lo scorso anno, ha caratteristiche atletiche di alto livello. È veloce e resistente, ha una media superiore. E su quello, visto che è umile e ha voglia di crescere, lavorerà molto sull'aspetto tecnico e tattico, costruirà il resto. Gollini è sempre stato un ottimo portiere, forse nell'arco della carriera gli è mancata un po' di maturità che ha raggiunto adesso. Non aveva la stessa applicazione. Mora? Non entra nelle rotazioni, lui è nelle rotazioni. Ha un fisico particolare, è ancora minuto, ma è un talento che si vede subito. Abbiamo la necessità di farlo crescere fisicamente".

Pellegrini: "Vogliamo restare in alto". Poi il racconto sul rinnovo

Accanto a Gasperini c'è Lorenzo Pellegrini. È la prima volta che parla dopo il rinnovo, molte domande sono sul tema: "Sto bene, mentalmente tranquillo, fisicamente i tanti mesi senza giocare chiedevano un reintegro. Mi mancava e mi manca un po' il livello fisico, posso alzarlo ancora, ma stiamo continuando a lavorare e sono molto contento". Anche perché perfettamente inserito all'interno del gruppo, Pellegrini pensa allo spogliatoio e si concentra su quello che sarà, più che su quello che è stato: "Questo è un gruppo eccezionale, si va forte in settimana e durante le partite ancora di più. Il contratto di un anno? La società ha deciso e io ho accettato, semplicemente questo. Questo gruppo ha sempre voglia di migliorarsi, siamo sereni, felici, uniti". A precisa domanda sulla sua estate, Pellegrini si concede una battuta: "Tranquilla? Mah, diciamo serena. Il pensiero era rivolto allo stare bene più che al resto, devo dire che siamo sempre rimasti in contatto con il mister e lo staff per cercare di proseguire questo percorso insieme. Per me contava solo stare bene e poi la mia priorità era stare qui per quello che abbiamo costruito lo scorso anno. Con Gasperini ci siamo trovati subito su quello che fare, fin dalla scorsa stagione. Vogliamo restare in alto e cercare di vincere sempre". Impossibile essere più chiaro.