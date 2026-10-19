Allegri: "Mi metto in discussione tutti i giorni. I giocatori? Vanno difesi e aiutati"

Il Napoli è chiamato a una scossa per svoltare la stagione . La squadra di Massimiliano Allegri ospita il Bodo/Glimt al Maradona per la sfida valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League . Gli azzurri arrivano alla sfida dopo la sconfitta in campionato contro il Venezia e con zero punti in Champions dopo la rimonta subita la scorsa settimana contro il Villarreal. Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, ha parlato così: "La gara sarà complicata, ma indipendentemente dagli altri risultati fatti. L'anno scorso il Bodo/Glimt ha fatto una buona Champions, sono bravi in contropiede. Noi dobbiamo avere una buona tecnica e creare i presupposti per portare a casa i tre punti". Sulle certezze della squadra per riprendersi: "Per uscire dobbiamo farlo solo noi. Dobbiamo andare alla ricerca del risultato, se riuscissimo a vincere domani vedremmo le cose in un altro modo. Ma bisogna comunque migliorare in diverse situazioni e recuperare le condizioni di alcuni giocatori. Bisogna farlo con totale serenità , senza avere ansia da prestazione. Le qualità di una squadra non vengono a meno in mancanza di due risultati. Il momento non è facile , ma dobbiamo andare a togliere quelle che sono state le mancanze in alcuni momenti della partita. Magari sarebbe meglio fare il risultato con un tiro in porta".

Napoli, le parole di Allegri

L'allenatore degli azzurri prosegue: "Bisogna mettersi in discussione tutti i giorni, e l'ho sempre fatto e lo farò fino a che mi divertirò a fare questo lavoro. Ci manca sempre quel centimetro da fare in più per il risultato. Noi dobbiamo continuare con questo lavoro, i ragazzi stanno lavorando bene. Mi dispiace che i giocatori siano stati criticati in altro modo, fanno parte del Napoli e se sono stati scelti dovrebbero essere in condizione di giocare per il Napoli. I giocatori vanno difesi e vanno aiutati, anche nei momenti difficili. Tutti hanno la mia fiducia incondizionata. Ma se c'è un momento di difficoltà non vanno buttati a mare, bisogna alzare la testa e dimostrare di essere da Napoli". Allegri poi torna sull'ultima sfida: "A Venezia nel primo tempo non siamo stati brillantissimi, nonostante avessimo avuto delle occasioni per fare gol. Nel secondo tempo abbiamo creato buone occasioni. Abbiamo 9 partite in un mese e ne avremo altre 9 dopo la seconda sosta. Non possiamo pensare di far giocare sempre gli stessi 11, da noi tutti possono giocare".