Psg-Barcellona di Champions League si giocherà: la decisione dopo le violenze a Parigi

La sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Barcellona si giocherà regolarmente martedì a Parigi, nonostante le violente proteste che hanno attraversato la Francia durante il fine settimana. A confermarlo è stato il ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez, al termine di una riunione d'emergenza con i vertici del governo. Le tensioni sociali e le manifestazioni studentesche delle ultime settimane avevano sollevato dubbi sulla possibilità di disputare l'incontro. Le autorità avevano infatti preso in considerazione l'ipotesi di cancellare alcuni eventi pubblici, comprese le partite di calcio. La sfida del Parco dei Principi, però, non subirà variazioni, anche se sarà necessario predisporre un imponente dispositivo di sicurezza.