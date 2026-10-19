Psg-Barcellona di Champions League si giocherà: la decisione dopo le violenze a Parigi
La sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Barcellona si giocherà regolarmente martedì a Parigi, nonostante le violente proteste che hanno attraversato la Francia durante il fine settimana. A confermarlo è stato il ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez, al termine di una riunione d'emergenza con i vertici del governo. Le tensioni sociali e le manifestazioni studentesche delle ultime settimane avevano sollevato dubbi sulla possibilità di disputare l'incontro. Le autorità avevano infatti preso in considerazione l'ipotesi di cancellare alcuni eventi pubblici, comprese le partite di calcio. La sfida del Parco dei Principi, però, non subirà variazioni, anche se sarà necessario predisporre un imponente dispositivo di sicurezza.
Champions League, confermata anche Lille-Galatasaray: le parole di Luis Enrique
Nuñez ha rassicurato anche sul regolare svolgimento delle altre partite europee in programma questa settimana, compresa Lille-Galatasaray di mercoledì, nonostante gli episodi di violenza e i saccheggi registrati nella città francese. Sulla situazione è intervenuto anche l'allenatore del PSG, Luis Enrique, che ha escluso possibili ripercussioni sulla squadra: "Non sono la persona adatta a parlare di questo argomento. Sono qui per parlare di calcio. Certamente non approviamo queste violenze, ma purtroppo fanno parte della società attuale. Dobbiamo semplicemente restare concentrati sulla partita".
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