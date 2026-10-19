"Cavalli tutto bene?" Allegri show in conferenza con Pellegatti!

"Cavalli tutto bene?", Allegri e il divertente siparietto in conferenza stampa

Lo show dell'allenatore del Napoli con un giornalista prima delle domande in vista della partita di Champions contro il Bodo
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2 min

Pubblicato il 19.10.2026, 18:18

AllegrinapoliChampions League

Un simpatico siparietto ha anticipato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Bodo/Glimt. Protagonisti l’allenatore e il giornalista Carlo Pellegatti, accomunati dalla passione per i cavalli.

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Allegri e il siparietto in conferenza con un giornalista: "Cavalli tutto bene?"

A rompere il ghiaccio in sala stampa è stato Allegri, che non appena ha visto al giornalista ha subito sorriso e tirato fuori il discorso cavalli, appunto: "Il buon Carlo Pellegatti abbiamo in quel di Napoli... cavalli, tutto bene?".

"Non sei sfortunato..."

La risposta di Pellegatti ha subito dato il via al siparietto: "Ieri sono andato perché pensavo fosse tuo". "Era...", ha replicato l’allenatore, lasciando intendere che il cavallo in questione fosse effettivamente legato a lui. A quel punto, il giornalista ha aggiunto: "Però l’ho giocato e ha vinto". Una battuta alla quale Allegri ha risposto con ironia: "Eh, non sei sfortunato".

 

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