"Cavalli tutto bene?", Allegri e il divertente siparietto in conferenza stampa

Un simpatico siparietto ha anticipato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Bodo/Glimt . Protagonisti l’allenatore e il giornalista Carlo Pellegatti , accomunati dalla passione per i cavalli .

Allegri e il siparietto in conferenza con un giornalista: "Cavalli tutto bene?"

A rompere il ghiaccio in sala stampa è stato Allegri, che non appena ha visto al giornalista ha subito sorriso e tirato fuori il discorso cavalli, appunto: "Il buon Carlo Pellegatti abbiamo in quel di Napoli... cavalli, tutto bene?".

"Non sei sfortunato..."

La risposta di Pellegatti ha subito dato il via al siparietto: "Ieri sono andato perché pensavo fosse tuo". "Era...", ha replicato l’allenatore, lasciando intendere che il cavallo in questione fosse effettivamente legato a lui. A quel punto, il giornalista ha aggiunto: "Però l’ho giocato e ha vinto". Una battuta alla quale Allegri ha risposto con ironia: "Eh, non sei sfortunato".