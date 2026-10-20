Maradona tiepido per Napoli-Bodo: presenze sotto i 40 mila

NAPOLI - Il pienone non c’è. Sarà per il momento non proprio brillante del Napoli o per un avversario che non accende la fantasia . Fatto sta che stasera al Maradona, per la sfida di Champions contro il Bodø Glimt , sono attesi meno di 40mila spettatori .

Maradona tiepido per Napoli-Bodo

Fino a ieri sera, su TicketOne, risultavano esaurite solo le Curve superiori, mentre restava una buona disponibilità negli altri settori. Sarà la seconda partita casalinga degli azzurri in questa Champions, dopo la sconfitta di misura con l’Arsenal. Dalla Norvegia sono arrivati circa 1.800 tifosi. A loro, il club e la polizia italiana hanno rivolto anche una raccomandazione: evitare di indossare abbigliamento riconducibile al Bodø mentre si gira per il centro cittadino.

Il messaggio del club norvegese ai suoi tifosi

Un invito alla prudenza, accompagnato da un messaggio pubblicato dal club norvegese: «Vi preghiamo di tenere presente che siamo ospiti in una città dove il calcio è molto più di un semplice sport. Divertitevi e godetevi la giornata, ma comportatevi con rispetto e fate attenzione quando vi trovate in centro città».