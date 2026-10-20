Senza Lautaro l’Inter ha bisogno di Thuram anche in Champions: deve sbloccarsi in coppa
Tredici mesi, più di un anno. È il tempo trascorso dall’ultimo gol di Marcus Thuram in Champions League. Era il 17 settembre 2025 e il francese firmò con una doppietta - guarda caso di testa - il successo dell’Inter in casa dell’Ajax. Da allora, altre 10 gare, ma le polveri di Tikus sono rimaste completamente asciutte. Il parallelo con il ruolino di marcia della squadra nerazzurra in Europa è automatico: 7 sconfitte nelle ultime 8 uscite. Lo Shakthar, insomma, è l’occasione giusta per sbloccarsi e rilanciare le ambizioni Champions della truppa di Chivu.
Senza Lautaro l'Inter si affida a Thuram
Il momento, in Europa, è delicato non solo per la doppia caduta con Real Madrid e Bruges, ma anche perché l’Inter deve fare a meno di Lautaro. Il Toro di rivedrà dopo la sosta, tra Atalanta, in campionato, e Stoccarda, Champions. Toccherà a Thuram, dunque, tirare il gruppo là davanti. Ha già cominciato a Bologna, con il fondamentale gol del pareggio arrivato al termine di un pessimo primo tempo. È servito per ripartire di slancio nella ripresa e schiantare la formazione rossoblù. Si è trattato del quarto centro del numero 9 in questo torneo. Gli stessi di Lautaro, che, però, ne ha aggiunti un altro paio in Europa.
Il francese vuole tornare al gol in Champions League
Insomma, i gol di Thuram in Champions sono imprescindibili, a questo punto. Peraltro, è davvero sorprendente la differenza con il suo rendimento in Serie A, dove, da aprile ad oggi, ha messo assieme un bottino di 10 reti e 5 assist. Solo Lamine Yamal ha toccato la stessa doppia quota, vale a dire 10 gol e 8 passaggi vincenti. Altri, come Haalland o Raphinha, hanno segnato di più, ma non sono stati altrettanto utili per i compagni. In Europa, dunque, serve un Tikus in versione Serie A. Tanto più che i suoi numeri, nelle Coppe, non sono straordinari. Basti pensare che ha messo insieme appena 9 centri in 41 apparizioni in Champions. Tra queste, però, ha comunque vissuto alcune notti da ricordare, come quella della prodezza per l’1-0 sul Benfica, oppure quella del colpo di tacco in casa del Barcellona, ad aprire un prezioso 3-3.
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