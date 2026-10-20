Senza Lautaro l’Inter ha bisogno di Thuram anche in Champions: deve sbloccarsi in coppa

Tredici mesi, più di un anno. È il tempo trascorso dall’ultimo gol di Marcus Thuram in Champions League . Era il 17 settembre 2025 e il francese firmò con una doppietta - guarda caso di testa - il successo dell’Inter in casa dell’Ajax . Da allora, altre 10 gare, ma le polveri di Tikus sono rimaste completamente asciutte. Il parallelo con il ruolino di marcia della squadra nerazzurra in Europa è automatico: 7 sconfitte nelle ultime 8 uscite . Lo Shakthar, insomma, è l’occasione giusta per sbloccarsi e rilanciare le ambizioni Champions della truppa di Chivu.

Senza Lautaro l'Inter si affida a Thuram

Il momento, in Europa, è delicato non solo per la doppia caduta con Real Madrid e Bruges, ma anche perché l’Inter deve fare a meno di Lautaro. Il Toro di rivedrà dopo la sosta, tra Atalanta, in campionato, e Stoccarda, Champions. Toccherà a Thuram, dunque, tirare il gruppo là davanti. Ha già cominciato a Bologna, con il fondamentale gol del pareggio arrivato al termine di un pessimo primo tempo. È servito per ripartire di slancio nella ripresa e schiantare la formazione rossoblù. Si è trattato del quarto centro del numero 9 in questo torneo. Gli stessi di Lautaro, che, però, ne ha aggiunti un altro paio in Europa.

Il francese vuole tornare al gol in Champions League

Insomma, i gol di Thuram in Champions sono imprescindibili, a questo punto. Peraltro, è davvero sorprendente la differenza con il suo rendimento in Serie A, dove, da aprile ad oggi, ha messo assieme un bottino di 10 reti e 5 assist. Solo Lamine Yamal ha toccato la stessa doppia quota, vale a dire 10 gol e 8 passaggi vincenti. Altri, come Haalland o Raphinha, hanno segnato di più, ma non sono stati altrettanto utili per i compagni. In Europa, dunque, serve un Tikus in versione Serie A. Tanto più che i suoi numeri, nelle Coppe, non sono straordinari. Basti pensare che ha messo insieme appena 9 centri in 41 apparizioni in Champions. Tra queste, però, ha comunque vissuto alcune notti da ricordare, come quella della prodezza per l’1-0 sul Benfica, oppure quella del colpo di tacco in casa del Barcellona, ad aprire un prezioso 3-3.