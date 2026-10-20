Dove vedere Napoli-Bodo in tv? Sky o Prime Video, orario
A secco di punti dopo le prime due giornate della League Phase, il Napoli di Massimiliano Allegri va alla ricerca della prima vittoria in questa nuova edizione della Champions. L'avversario di turno è il Bodo/Glimt, reduce dal successo interno contro il Borussia Dortmund. Gli azzurri, chiamati a rialzare la testa dopo il pesante ko in campionato con il Venezia, vengono dalle sconfitte con Arsenal e Villarreal in campo internazionale.
Napoli-Bodo, l'orario
La sfida di Champions andrà in scena oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21 allo stadio "Diego Armando Maradona". Davanti a meno di 40.000 spettatori, dirigerà l'incontro lo spagnolo José Maria Sanchez Martinez.
Dove vedere Napoli-Bodo in diretta tv
Napoli-Bodo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Bodo, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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