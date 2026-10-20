Dove vedere Napoli-Bodo in tv? Sky o Prime Video, orario

A secco di punti dopo le prime due giornate della League Phase , il Napoli di Massimiliano Allegri va alla ricerca della prima vittoria in questa nuova edizione della Champions . L'avversario di turno è il Bodo/Glimt , reduce dal successo interno contro il Borussia Dortmund. Gli azzurri, chiamati a rialzare la testa dopo il pesante ko in campionato con il Venezia , vengono dalle sconfitte con Arsenal e Villarreal in campo internazionale.

Napoli-Bodo, l'orario

La sfida di Champions andrà in scena oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21 allo stadio "Diego Armando Maradona". Davanti a meno di 40.000 spettatori, dirigerà l'incontro lo spagnolo José Maria Sanchez Martinez.

Dove vedere Napoli-Bodo in diretta tv

Napoli-Bodo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Bodo, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.