Dove vedere Roma-Slovan Bratislava in tv? Sky o Prime Video, orario

È il giorno di Roma-Slovan Bratislava . Gasperini sfida Yaya Touré in occasione della terza giornata della League Phase di Champions , edizione 2026/27. L'Olimpico sarà colmo anche per questa sfida dei giallorossi, che dopo il pareggio contro il Fenerbahce e la sconfitta contro il Real, puntano al primo successo nella competizione. Dall'altra parte ci sarà lo Slovan Bratislava, che ha perso 6-1 contro il Psg e 3-0 contro lo Stoccarda nelle prime due uscite in Champions League.

Roma-Slovan Bratislava, l'orario

Il confronto tra Gasperini e Yaya Touré è in programma oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Il direttore di gara sarà lo svizzero Scharer.

Dove vedere Roma-Slovan Bratislava in diretta tv

Roma-Slovan Bratislava sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, al canale Sky Sport Uno e Sky Sport 253.

Roma-Slovan Bratislava, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Sport e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Roma-Slovan Bratislava su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.