Dove vedere Roma-Slovan Bratislava in tv? Sky o Prime Video, orario
È il giorno di Roma-Slovan Bratislava. Gasperini sfida Yaya Touré in occasione della terza giornata della League Phase di Champions, edizione 2026/27. L'Olimpico sarà colmo anche per questa sfida dei giallorossi, che dopo il pareggio contro il Fenerbahce e la sconfitta contro il Real, puntano al primo successo nella competizione. Dall'altra parte ci sarà lo Slovan Bratislava, che ha perso 6-1 contro il Psg e 3-0 contro lo Stoccarda nelle prime due uscite in Champions League.
Roma-Slovan Bratislava, l'orario
Il confronto tra Gasperini e Yaya Touré è in programma oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Il direttore di gara sarà lo svizzero Scharer.
Dove vedere Roma-Slovan Bratislava in diretta tv
Roma-Slovan Bratislava sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, al canale Sky Sport Uno e Sky Sport 253.
Roma-Slovan Bratislava, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Sport e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Roma-Slovan Bratislava su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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