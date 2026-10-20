Dove vedere PSG-Barcellona in tv? Sky o Prime Video, orario

Parata di stelle al Parco dei Principi . In occasione della terza giornata della League Phase della Champions League il Psg ospita il Barcellona. Scontro tra due delle squadre protagoniste del calcio europeo in questo avvio di stagione. Luis Enrique affronta il suo passato, il Barcellona che fino a ora ha solamente vinto, sia in campionato che in Europa.

Psg-Barcellona, l'orario

Il confronto tra Luis Enrique e Flick è in programma oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi. Il direttore di gara sarà l'inglese Oliver.

Dove vedere Psg-Barcellona in diretta tv

Psg-Barcellona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, al canale Sky Sport 254.

Psg-Barcellona, dove vederla in streaming

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