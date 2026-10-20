La Roma ritrova Cristante: è tra i convocati di Gasperini per lo Slovan in Champions
La Champions League torna a far battere il cuore dell'Olimpico e Gian Piero Gasperini, in vista del terzo appuntamento del girone contro lo Slovan Bratislava, ha diramato la lista dei convocati e nella lista si rivede anche Bryan Cristante.
Roma, per la Champions torna tra i convocati Cristante
Il centrocampista classe 1995 aveva saltato gli ultimi tre impegni del club gialorosso a causa di un'infiammazione al ginocchio. Di seguito tutti i convocati per Gasperini.
Roma, tutti i convocati per lo Slovan Bratislava in Champions
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé
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