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La Roma ritrova Cristante: è tra i convocati di Gasperini per lo Slovan in Champions

Il centrocampista aveva saltato le ultime tre partite a causa di un'infiammazione al ginocchio
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1 min

Pubblicato il 20.10.2026, 14:05

RomaChampions LeagueCristanteslovan bratislava

La Champions League torna a far battere il cuore dell'Olimpico e Gian Piero Gasperini, in vista del terzo appuntamento del girone contro lo Slovan Bratislava, ha diramato la lista dei convocati e nella lista si rivede anche Bryan Cristante.

Roma, c'è lo Slovan Bratislava all'Olimpico: la probabile formazione di Gasperini
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Roma, per la Champions torna tra i convocati Cristante

Il centrocampista classe 1995 aveva saltato gli ultimi tre impegni del club gialorosso a causa di un'infiammazione al ginocchio. Di seguito tutti i convocati per Gasperini.

Roma, tutti i convocati per lo Slovan Bratislava in Champions

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora 

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé

 

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