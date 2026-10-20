Napoli a pranzo con il Bodo/Glimt: e c'è anche un regalo di De Laurentiis per il club norvegese

In vista della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt , Napoli e club norvegese si sono ritrovati a pranzo per il consueto appuntamento istituzionale organizzato dalla UEFA. L’incontro si è svolto oggi al ristorante Palazzo Petrucci , in via Posillipo , alla presenza dei rappresentanti delle due società.

Napoli a pranzo con il Bodo/Glimt prima della Champions

A guidare le delegazioni il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis e quello del Bodo/Glimt, Inge Henning Andersen. Presenti anche il delegato UEFA Christian Kofoes ed Erling Hoem, ministro consigliere e vice capo missione dell'Ambasciata di Norvegia a Roma. Il pranzo si è svolto in un clima cordiale, all’insegna del rispetto e del fair play che accompagnano gli appuntamenti europei.

Il regalo di De Laurentiis per il club norvegese

Nel corso dell’incontro, il Napoli ha consegnato agli ospiti una scultura in bronzo policromo intitolata "Il Corsiero del Sole", opera dell’artista Antonio Nocera realizzata per la Champions League 2026/27. La creazione richiama lo storico emblema del club partenopeo e ne celebra le radici e l’identità, proseguendo il rapporto con il maestro avviato nella scorsa stagione.